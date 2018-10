Von Torsten Englert

Hardheim. Das Fest von der "Erscheinung des Herrn" bzw. das Fest "Epiphanias" feiern Christen am 6. Januar. Seit der Mitte des 4. Jahrhunderts wird das Fest "Dreikönigstag" genannt, um an die Offenbarung Gottes an die "Heidenwelt" zu erinnern. Im religiösen Sinn bedeutet es, dass der Heiland geboren worden ist.

Im altgriechischen Urtext des Matthäus-Evangeliums werden weder Namen noch Anzahl genannt, sie werden darin lediglich als Magier bezeichnet. Zu Königen werden sie erst im Laufe der Geschichte von den Kirchenfürsten ernannt. Zu Heiligen befördert sie gegen 1130 der Bischof Hildebert von Tours - die Kirche übernimmt diese Bezeichnung.

Die Dreizahl ist stellvertretend für die damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika. Der König Balthasar wird deshalb auch als Schwarzer oder "Mohr" (von Mauren) dargestellt (im Volksmund auch Caspar). Einen schwarzen König stellte erstmals um 1200 Niklaus von Verdun beim Kölner Dreikönigsschrein dar.

In vielen Geschichten werden die verschiedensten Namen überliefert. Dank den theologischen Schriften des englischen Mönchs Beda Venerabilis setzen sich die Namen Melchior, Balthasar und Caspar durch. Die Dreizahl steht aber auch für die Lebensabschnitte von der Jugend bis zum Alter. Viele Bräuche gehen auch in der ländlichen Gegend auf das Dreikönigsfest - auch "Großneujahr" genannt - zurück.

Mit dem Fest "Heilige Drei Könige" verbinden Gläubige sehr oft das Bild von mächtigen und einflussreichen Königen, die dem Jesuskind kostbare Geschenke mitbrachten - so zeigen es viele Krippendarstellungen. Doch wer waren die drei Könige?

Das Matthäus-Evangelium behauptet, dass die Sterndeuter von Osten, dem Aufgangsort von Sonne und Sternen, gekommen sind. Östlich von Jerusalem gab es damals nur die Babylonier, die über astronomisches Wissen verfügten. Von Tontäfelchen, die bei Ausgrabungen gefunden wurden, weiß man heute, dass sie über die Planetenläufe genau Bescheid wussten. Sie sagten voraus, dass sich Jupiter und Saturn im Sternbild Fische begegnen würden - ein Ereignis, das sich nur alle 854 Jahre wiederholt. Daraus deuteten sie, dass sie sich Mitte September des Jahres 7 v. Chr. auf den Weg Richtung Jerusalem machen sollten.

Da es in Israel keine astronomischen Schulen gab, wurden sie von Herodes mit dem Hinweis auf den Propheten Micha nach Bethlehem geschickt. Da die Straße von Jerusalem nach Bethlehem einen südlichen Bogen schlägt, sah es so aus, als ob die beiden Planeten vorausgingen. Nun konnten die Sterndeuter ein Phänomen beobachten, das sie nicht vorausberechnet hatten: Ein Lichtkegel, der aussah, als ob er von den beiden Planeten Jupiter und Saturn ausging, soll für etwa zwei Stunden auf die Stadt Bethlehem gezeigt haben. Es handelte sich dabei um das sogenannte "Zodiakallicht", das heutzutage wegen der verunreinigten Erdatmosphäre nicht mehr in dicht bevölkerten Regionen zu beobachten ist.

Da nur am 12. November des Jahres 7 v. Chr. der Mond spät genug aufging, um das Zodiakallicht zu sehen, und Jupiter seinen scheinbaren Stillstand hatte, mussten die Sterndeuter am Abend des 12. November 7 v. Chr. - mit höchstens einem Tag Differenz vorher oder nachher - in Bethlehem angekommen sein. Somit jährt sich dieses bedeutende Ereignis in diesem Jahr zum 2025 Mal.