Walldürn-Gottersdorf. (rüb) Egal ob Schlittschuh laufen, Eishockey spielen oder ein Spaziergang auf dem Eis. Der Gottersdorfer Weiher lockt dieser Tage zahlreiche Besucher an. In den Pausen warten wärmende Getränke und ein stärkender Imbiss auf die Gäste.

Die angekündigten steigenden Temperaturen werden dem eisigen Vergnügen wohl nicht abrupt den Garaus machen: Das Eis sei so dick, dass es nicht so schnell tauen werde, sagte Ortsvorsteherin Ute Peter am gestrigen Freitag vor Ort im Gespräch mit der RNZ. Na dann: viel Vergnügen!