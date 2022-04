Den jungen Wespenbussard hat die BGN am gleichen Tag fotografiert, an dem der Zeag-Gutachter „erfolgslos“ im Gebiet unterwegs war. Foto: BGN

Hardheim/Höpfingen. (rüb) Nachdem bereits der Flugsportclub Odenwald deutliche Worte der Kritik zur Reaktion der Zeag auf die Einwendungen zum geplanten Windpark "Kornberg" geübt hat, legt jetzt die Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz (BGN) nach: Die Zeag versuche, die Argumente gegen das Vorhaben zu verharmlosen. Im Anschluss an die Online-Konsultation im Zuge des Genehmigungsverfahrens hat die BGN eine Stellungnahme eingereicht. Nach Rücksprache mit ihrem Rechtsanwalt gewährte die BGN der RNZ am Freitag Einblick in ihr Schreiben.

"Auch wenn die Vorhabenträgerin oder deren Gutachter unsere Ausführungen immer wieder infrage stellen wollen, bleiben wir vollumfänglich bei unseren bisher eingereichten Stellungnahmen", schreibt die BGN. Sie erneuert die Kritik an den artenschutzrechtlichen Gutachten, in denen Tatsachen verdreht und Fakten ignoriert würden.

Die von der Bürgerinitiative entdeckte und vom Gutachter der Zeag „übersehene“ Milanhorste. Foto: BGN

Sowohl beim Uhu als auch beim Rotmilan und beim Wespenbussard ziehen BGN und der Gutachter der Zeag andere Schlüsse aus den vorliegenden Beobachtungen. So zweifelt der Gutachter die Uhu-Beobachtungen der Bürgerinitiative an. Dem widerspricht die BGN: "Die Unterstellung, dass wir nicht unterscheiden könnten wie viele Uhus und aus welchen Richtungen zu hören sind entbehrt jeglicher Grundlage. Fakt ist, dass sich mehr als zwei Uhus in dem entsprechenden Gebiet bewegen. Dies kann von mehreren Personen bestätigt werden."

Im Laufe des kompletten Verfahrens habe der Naturschutzgutachter Horste des brütenden Rotmilans und des Wespenbussards "übersehen" und nachweislich Flugrouten der Greifvögel falsch kartiert. "Inzwischen wird dies alles zugegeben und darüber hinaus auch das Rotmilan-Dichtezentrum bestätigt, was ein klares Aus für Windkraftanlagen nach sich zieht." Das Urteil der BGN fällt vernichtend aus: "Die Erwiderungen der Vorhabenträgerin zum Thema Naturschutz weisen wir als haltlos und nicht glaubhaft zurück."

Der Uhu. Foto: BGN

Seit Oktober 2021 ist der Kornberg ein Natura-2000-Gebiet. "In diesen Gebieten gilt ein absolutes Verschlechterungsverbot", betont die BGN. Laut Nabu sei der Windpark aufgrund vieler schützenswerter Fledermausarten am Kornberg auf keinen Fall genehmigungsfähig. Trotzdem versuche die Zeag durch sogenannte Vermeidungsmaßnahmen, wie Ausnahmeregelungen zum Tötungsverbot für die geschützten Tiere und durch Abschaltzeiten des Windparks, doch noch eine Genehmigung zu erreichen.

Mit Blick auf die von den Behörden geforderten Abschaltzeiten stellt die Bürgerinitiative die Sinnhaftigkeit des gesamten Projekts infrage: Die Gewerbeaufsicht genehmige nach aktuellem Stand nämlich keinen Nachtbetrieb wegen des Lärms. Zudem hatte die BGN Fehler im vorgelegten Schallgutachten moniert. Zu den nächtlichen Abschaltzeiten (22 bis 6 Uhr) kämen vor allem in den Sommermonaten weitere Wochen hinzu, in denen einige der Anlagen aus Rücksicht auf gefährdete Arten wie Rotmilan, Wespenbussard oder Mopsfledermaus überhaupt nicht laufen dürften. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Windpark am Kornberg auch aus diesem Grunde nicht genehmigungsfähig ist. Der Schaden, den der Bau der Anlagen an der Natur anrichten würde, stünde in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag", heißt es in dem Schreiben.

Laut aktuellem Sachstand müssten die fünf geplanten Windräder nachts komplett abgeschaltet werden. Hinzu kommen im Frühjahr und in den Sommermonaten Abschaltzeiten. Nur in den grün markierten Zeiten dürften sich die Windräder drehen. Ob das den Aufwand lohnt?

In einem weiteren Punkt werfen die Gegner des Projekts der Zeag vor, die Unwahrheit zu behaupten: "Uns liegen klare Informationen von Grundstückseigentümern vor, dass sie kein Einverständnis für zivilrechtliche Nutzungsverträge wie Leitungsführung oder Überfahrrechte gegeben haben. Daher werten wir den Hinweis der Antragstellerin, dass alle Nutzungsrechte vorliegen würden, als Irreführung. Glaubt man einem Vorhabenträger, der mit solch falschen Aussagen versucht die Genehmigungsbehörde zu beeinflussen?"

Dass die Zeag mit Verweis auf die bereits in die Planung investierten 2 Millionen Euro die Genehmigung fordere, sei kein Argument – schließlich habe die BGN von Beginn an klar und deutlich gesagt, dass das Gebiet am Kornberg aus vielerlei Gründen völlig ungeeignet ist, um einen Windpark dort überhaupt und schon gar nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Die BGN bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung und äußerst sich kritisch zur Art und Weise, wie die Energiewende in Deutschland umgesetzt werden soll: "Bei einem weiteren Ausbau der Windenergie – vor allem an einem so sensiblen Standort wie dem Kornberg – brauchen wir zuerst technologische Mittel, sprich Lösungen zur Speicherung bzw. Umwandlung des erzeugten Stroms. Wir bleiben deshalb auch hier bei unseren Einwendungen, dass der Windpark am Kornberg keinesfalls dazu beitragen würde die nationale Sicherheit zu gewährleisten."

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Infraschall: Eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch Infraschall werde in Deutschland immer noch heruntergespielt. Die BGN verweist auf ein aktuelles Gerichtsurteil aus Frankreich, durch das erkrankten Anwohnern – die etwa in gleicher Entfernung zum Windpark wohnen wie dies am Kornberg der Fall wäre – Schadenersatz in nicht unbeträchtlicher Höhe zugesprochen wurde.

Wie geht es jetzt weiter? Das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 entscheiden, ob die Anlagen gebaut werden dürfen oder nicht.