"Wikinger" fallen am dritten September-Wochenende wieder auf der Marienhöhe bei Osterburken ein. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Immer am dritten Wochenende im September findet im Histotainment-Park "Adventon" auf der Marienhöhe bei Osterburken das Wikingerfest statt, das sich in den vergangenen Jahren zu einem Höhepunkt in der Saison entwickelt hat und mit seinem abwechslungsreichen Programm und dem Marktgeschehen Jung und Alt begeistert.

Einmal mehr gibt es nun am 15. und 16. September jeweils von 11 bis 19 Uhr interessante Einblicke in den Alltag der Wikinger und in ihr Lagerleben und damit Geschichte zum Anfassen und Miterleben.

Sie geben interessante Einblicke in den Alltag der Wikinger. Foto: Helmut Frodl

Zahlreiche Darsteller der nordischen Seekrieger des frühen Mittelalters werden im Osterburkener Museumspark ihr Lager aufschlagen und die Wikingerzeit anschaulich demonstrieren. Dabei werden nicht nur die Kampftechniken der Wikinger, der Umgang mit Speer, Axt, Schwert und Schild, ebenso vorbildgetreu wie unterhaltsam demonstriert, sondern vielmehr werden auch Lebensweise und Familienalltag des Frühmittelalters lebendig.

Über das ganze Wochenende kann man dem Schmied, dem Bronzegießer, dem Knochenschnitzer, dem Brettchenweber und anderen Handwerkern bei ihrer Arbeit zusehen. Die Frauen spinnen, weben und kochen.

In der frühmittelalterlichen Schauküche "Blina’s Koek" wird auf historische Weise über offenem Feuer gekocht. Im Holzofen wird nach alter Väter Sitte geräuchert. Für die Versorgung mit Met sorgt "Ragnars Sauferey".

Schaukämpfe der Wikinger-Darsteller finden an diesem Veranstaltungswochenende zwei Mal am Tag statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen "Poeta Magica" mit nordischen Klängen auf Drehleier, Dudelsack und Nyckelharpa. Für die Kleinen gibt es ein Puppenspiel und Darbietungen der Gaukler. Für die größeren Besucher werden außerdem Bogenschießen und der tierisch-satirische Holzwurm-Zirkus angeboten.

Auch während des Wikingerfestes wird an der Baustelle des Torturms noch fleißig gearbeitet. Eine Gruppe von Steinmetzen behaut nach historischem Vorbild derzeit Quader aus Sandstein, die in der Zukunft einmal das Joch des Torbogens bilden sollen.

Info: Nähere Informationen auf www.adventon.de.