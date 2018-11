Die wilden Wikinger waren am Wochenende in der Mittelalterstadt "Adventon" auf der Marienhöhe in Osterburken und zeigten spektakuläre Schaukämpfe. Fotos: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Im Mittelalterpark "Adventon" wird traditionell am dritten Wochenende im September beim großen "Wikingerfest" die Welt in diese beeindruckende historische Epoche zurückversetzt. Am Wochenende war der Park wieder fest in der Hand der starken Männer aus dem hohen Norden, die einen Einblick in ihre Lebensweise, ihr Alltagsleben und ihr Handwerk gewährten und den interessierten Besuchern die nordischen Küche mit vielen Spezialitäten aus der damaligen Zeit näherbrachten. Mit ihren spektakulären aber natürlich ungefährlichen Schaukämpfen erfreuten die Wikinger auf der Festwiese die kleinen und großen Besucher.

Kistlers Holzwurmcircus war besonders bei den Kindern sehr beliebt.

Die musikalische Begrüßung der Besucher übernahm auf der Bühne im Innenhof die Folkband Poeta Magica, die für beste Unterhaltung sorgte.

Auf der "Festwiese" demonstrierten die aus dem gesamten süddeutschen Raum sowie aus Österreich angereisten Wikingergruppen in spektakulären Vorführungen, ihre Art zu kämpfen. Eindrucksvoll wurde dabei der Umgang mit Speer, Axt, Schwert und Schild vorgeführt. Diese kämpferische Vorführung ist an eine heutige Sportart angelehnt und erfordert viel Kondition und wöchentliches Training hat aber mit den eigentlichen Kampfszenen früherer Tage nichts zu tun. Die Kämpfer sind gut abgepolstert und gegen die "stumpfen" Schwerter und Kampfwaffen bestens geschützt, wobei die Kampfart an sich natürlich nicht gänzlich ungefährlich ist. So ging es teilweise recht hart aber doch stets fair und mit Rücksicht auf den "Gegner" zur Sache. Nach und nach sanken die Wikinger "getroffen" zu Boden.

Weiterhin gab es für die vielen Besucher Informationen zu den Kampfwaffen, deren Handhabung und die verschiedenen Kampfstile.

Mit einem großen Abendfinale auf der Hauptbühne endete der Samstag und anschließend ging es zum "Met trinken". Bei sonnigem Wetter wiederholte sich das Programm am Sonntag.

Während des gesamten Wochenendes herrschte im Mittelalterpark reges Treiben. Auf dem Markt boten zahlreiche Händler und Handwerker ihre handgefertigten Produkte, wie Schmuck, Tonwaren, Holz- und Lederwaren, mittelalterliche Gewänder, Kunsthandwerk sowie viele erlesene Getränke und Liköre an.

Für das leibliche Wohl sorgte nicht nur die bewährte Museumsgastronomie, oder der Grillstand, auch an anderen Ständen konnte man etwas ausgefallenere Speisen kosten, die ebenfalls sehr lecker schmeckten.

Das zweitägige Fest war das ideale Ausflugsziel für die gesamte Familie, insbesondere die Kinder erlebten schöne Tage im Park, zumal sie sich mit den gekauften Souvenirs wie Helm, Schwert und Schild wie kleine Wikinger fühlen durften.