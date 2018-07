Wertheim. (dpa/lsw) Das Land Baden-Württemberg hat in Wertheim einen neuen Ausbildungsstandort der Polizei eröffnet. Damit solle die Zahl der Polizeianwärter auf einem hohem Niveau gehalten werden, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montagmorgen mit. An der Polizeischule sollen an diesem Montag 180 von insgesamt 660 künftigen Polizisten ihre Ausbildung für den gehobenen Dienst beginnen. Die Gebäude der neuen Polizeischule in Wertheim standen einige Jahre leer. Nach Umbauarbeiten werden sie nun wieder als Ausbildungsstätte genutzt.

Weitere 120 Anwärter für den mittleren Polizeidienst sollen im September folgen. Eine weitere neue Polizeischule in Herrenberg soll im September 2019 ihren Betrieb aufnehmen.

Mit der neuen Schule in Wertheim schafft das Land weitere Kapazitäten, um zusätzliche Polizisten auszubilden. In den Jahren 2018 und 2019 sollen nach den Planungen des Innenministeriums jeweils 1800 junge Polizisten eingestellt werden. Allein am Standort Wertheim sollen rund 300 junge Polizeianwärter ihre Ausbildung beginnen - nach Angaben des Innenministeriums ein Großteil der zusätzlich eingestellten Polizisten. Auch 100 neue Mitarbeiter der Polizei sollen künftig in Wertheim arbeiten.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: «Schon das Schließen der Polizeiakademie von Wertheim im Herbst 2015 im Zuge der damaligen grün-roten Polizeireform war ein teurer Fehler.» Grüne und CDU hätten dann viel zu lange gebraucht, um den Ernst der Lage bei der Polizeiausbildung zu erkennen. «Hätte insbesondere Innenminister Strobl nach der Wahl das Thema aufgegriffen, statt ein Jahr zu schlafen, wäre man schon viel weiter.»