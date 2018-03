Wertheim. (dpa/lsw) Einer der Männer soll beim Leeren einer Altpapiertonne in Wertheim damit in Berührung gekommen sein. Nachdem er am Dienstag wieder in das Transportfahrzeug gestiegen war, klagte auch der Fahrer über Beschwerden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war zunächst unklar, um was es sich bei dem Pulver handelte. An der Tonne konnte kein Pulver mehr sichergestellt werden, da die Besitzerin sie bereits ausgewaschen hatte. Die Frau gab an, die an Farbpulver erinnernde Substanz nicht selbst in Tonne getan zu haben. Beschwerden hatte sie keine. Die Feuerwehr untersuchte das Fahrzeug sowie mehrere Tonnen Papiermüll, fand jedoch keine Rückstände des Pulvers.