Weilbach/Miltenberg. (pol) Ein 17-Jähriger aus Baden-Württemberg hat am Freitagnachmittag die Polizei auf Trab gehalten, indem er sowohl in Weilbach als auch in Miltenberg versuchte, Gegenstände aus Autos zu entwenden sowie Fahrräder zu stehlen.

Zunächst fasste eine Streife den jungen Mann, der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war, dabei, wie er die Türen eines geparkten Fahrzeugs öffnen wollte. Zudem fanden die Polizisten bei ihm Zigaretten. Auf Wunsch seiner telefonisch verständigten Eltern entließ die Polizei den Jugendlichen, damit dieser mit dem Zug nach Hause fahren konnte. Der 17-Jährige erwies sich jedoch als unbelehrbar und versuchte, in der Bischoffstraße in Miltenberg, die Beifahrertüre eines Autos zu öffnen. Die Fahrzeugbesitzer, die gerade ein Fahrrad aus dem Pkw ausluden, hinderten ihn jedoch daran. Daraufhin versuchte der junge Mann, den beiden Zeugen das Fahrrad zu entwenden, bevor er schließlich zu Fuß flüchtete. Nach kurzer Flucht wurde er festgenommen. Seine nicht sonderlich erfreuten Eltern mussten ihn dann auf der Polizeidienststelle abholen. Er muss sich nun strafrechtlich wegen vollendetem und versuchtem Fahrraddiebstahl sowie versuchtem Diebstahl aus Kfz verantworten. Der Eigentümer des in Weilbach hinter der Sparkasse entwendeten Fahrrads soll sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. (09371) 9450 melden, damit er sein Fahrrad abholen kann.