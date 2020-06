Buchen-Hettingen. (rüb) Die Infektionszahlen in der Region befinden sich seit Wochen auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Überwunden ist die Coronakrise aber noch lange nicht, und die wirtschaftlichen Folgen sind noch gar nicht absehbar. Vor allem in der Gastronomie werden noch einige Betriebe die Segel streichen müssen, da sich für sie eine Wiedereröffnung unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht lohnt. Betroffen ist beispielsweise der FC Viktoria Hettingen, der sich einen neuen Pächter für sein Sportheim suchen muss, nachdem Sabine und Bernhard Mackert schweren Herzens die Reißleine gezogen haben.

"Unser Plan war, dass wir das Sportheim bis zur Rente bewirtschaften", erklärt Bernhard Mackert im Gespräch mit der RNZ. Doch dann kam Corona, und nichts war mehr wie zuvor. "Wir haben uns das lange überlegt, denn wir sind mit dem Verein eng verbunden, doch am Ende blieb uns keine Wahl, denn unter den derzeitigen Voraussetzungen lässt sich das Sportheim nicht so betrieben, dass wir beide davon leben können", verdeutlicht der 61-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau elf Jahre lang hinter dem Sportheimtresen stand. Am Mittwoch haben sie den Vorstand über ihren Entschluss informiert. Der noch bis nächstes Jahr laufende Pachtvertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen zum 30. Juni beendet.

Ohne Sportbetrieb kein Sportheim

Zwar haben auch beim FC inzwischen erste Mannschaften und Gruppen – im Rahmen des Erlaubten – wieder vorsichtig mit dem Training begonnen, doch unterm Strich ruht der Sportbetrieb beim FC seit Mitte März. Und ohne regulären Spiel- und Trainingsbetrieb fehlen dem Sportheim, das unter Auflagen ja wieder öffnen könnte, schlicht und einfach die Gäste. 30 bis 40 waren es früher an einem Freitagabend. Samstagnachmittags zur Bundesligaübertragung saßen regelmäßig 30 Fußballfans im Sportheim. Hinzu kamen die Heimspiele, in denen in der Gaststätte ebenfalls reger Betrieb herrschte.

"Ich ziehe vor allen Kollegen den Hut, die in der Krise nicht aufstecken und weitermachen. Aber bei uns ist das nicht möglich. Unsere Haupteinnahmequelle sind nun einmal die Sporttreibenden", weiß Mackert. Und wann wieder ein regulärer Sportbetrieb herrscht, das kann derzeit niemand seriös vorhersagen.

Dabei hat das Jahr 2020 für die Sportheimwirte und den FC so verheißungsvoll begonnen: Der 100. Geburtstag des Vereins sollte groß gefeiert werden, und bei den vielen Veranstaltungen erhofften sich auch die Wirtsleute das entsprechende Umsatzplus. Doch inzwischen wurde alles abgesagt, von Geburtstagsstimmung ist Bernhard Mackert weit entfernt.

"Ich habe schon viel mitgemacht im Leben, aber Corona übertrifft alles", sagt der Wirt. Die Pandemie hat den Eheleuten nicht nur die Existenzgrundlage genommen: Sie hatten einen Corona-Todesfall in der Familie und im April hatten sich Sabine und Bernhard Mackert selbst mit dem neuartigen Virus infiziert – zum Glück ohne bleibende Folgen. Nun gilt es für die beiden nach vorne zu blicken und eine neue Beschäftigung zu finden. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation und angesichts gesundheitlicher Beeinträchtigungen kein leichtes Unterfangen.

Auch der FC steht vor einem großen Problem: "Uns fehlen die regelmäßigen Pachteinnahmen", bestätigt Vorsitzender Timo Steichler. Aber auch das Sportheim als Treffpunkt fällt weg. Zudem habe Bernhard Mackert rund um das Sportgelände immer nach dem Rechten geschaut. Der Verein sucht nun einen Pächter, und bereitet sich parallel darauf vor, das Sportheim über die Sommermonate selbst zu bewirtschaften. Eine Dauerlösung könne dies allerdings nicht sein, ist sich Steichler sicher. Geplant ist zudem, auf dem neuen Vorplatz einen Biergarten einzurichten. Der Verein muss schließlich – auch und gerade in schwierigen Tagen – nach vorne blicken. Auf die Zeit nach der Krise.