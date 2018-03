Die Gasversorgungsleitung in der Oberen Vorstadtstraße muss ab Montag erneuert werden. Foto: Jam

In der Würzburger Straße gibt es schon eine Vollsperrung. Foto: jam

Walldürn. (jam) Zur bereits eingerichteten Vollsperrung der Würzburger Straße im Bereich der Eisenbahnbrücke gesellt sich ab Montag ein weiteres Verkehrshindernis für die Fahrt in die Walldürner Innenstadt: Wegen dringenden Arbeiten an der Gasversorgungsleitung wird in der Oberen Vorstadtstraße im Bereich vom Abzweig Schafhof bis Abzweig Schachleiterstraße ebenfalls eine Vollsperrung notwendig. Diese gilt ab Montag, 19. März, um 7 Uhr und dauert voraussichtlich etwa fünf Wochen.

In beiden Fällen ist die Umleitung ausgeschildert. Die Baustelle an der Eisenbahnbrücke begleitet Autofahrer ebenso noch über mehrere Wochen: Verbandsbauamtsleiter Thomas Withopf zufolge sollen die Arbeiter der Firma Meny-Bau dort mit der Verlegung des Kanals und der Aufbringung einer neuen Asphaltdecke bis Ende Mai - also pünktlich zur Hauptwallfahrtszeit - fertig sein. Withopf gibt aber zu bedenken, dass die Witterung jederzeit einen Strich durch diese Rechnung machen kann.