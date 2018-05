Walldürn. (rsc) Fast wie eine Fabel vom Fuchs und einer Elster mutet die nachfolgende Episode an einem frühen Mai-Morgen im Odenwald bei Walldürn an. Unser Fotograf Roland Schönmüller war auf Foto-Pirsch unterwegs und entdeckte am Straßenrand einen schlafenden Fuchs. Der warme Asphalt und der verkehrsberuhigte Verbindungsweg zwischen zwei Höhenorten waren für jungen Reineke Fuchs wohl besonders attraktiv für ein kleines Nickerchen.

Eine neugierige Elster vergaß alle Scheu und stolzierte in Zentimeternähe um den schlafenden Fuchs, dem das emsige, gefiederte Treiben doch bald zu bunt wurde und der nach einigen Minuten ohne Elster-Attacke gen Waldrand von dannen zog.