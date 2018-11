Walldürn. (rnz) Im Schneetreiben haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in Walldürn am Montag die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Ein gutes Omen für weiße Weihnachten? Schön wäre es! Für Prognosen ist es aber trotz des Wintereinbruchs am Montag noch viel zu früh.

Auf zehn Prozent beziffern Meteorologen die Wahrscheinlichkeit auf Schnee über Weihnachten. Noch 34-mal schlafen, dann wissen wir mehr!