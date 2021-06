„Privatparkplatz“: Das kleine blaue Schild am Bettendorfring – wohlgemerkt auf Privatbesitz – hat unter Walldürnern die Diskussion ums Parken in der Innenstadt neu entfacht. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Das ganze Parksystem in Dürn stimmt net, die gesamte Führungsriege kümmert sich nicht" und "Wenn es nicht gewollt ist, dass man mit dem Auto nach Walldürn kommt, um einzukaufen, sollen sie es bitte klar und deutlich sagen." Solche Aussagen finden sich auf sozialen Medien wie Sand am Meer – und zwar immer dann, wenn jemand die Parkplatzsituation in der Walldürner Innenstadt anspricht. Weil der Bürgermeister und seine Verwaltung die Anfeindungen nicht einfach so auf sich sitzen lassen möchten, haben sie das Thema professionell aufgearbeitet und der subjektiven Einschätzung der Beschwerdeführer objektive Zahlen gegenübergestellt.

"Im innerstädtischen Bereich können unsere Bürger und Gäste der Stadt auf rund 550 ausgewiesene Parkplätze zurückgreifen", sagt Bürgermeister Markus Günther. Das hat eine Zählung ergeben, die alle öffentlichen Parkplätze von der Eisenbahnstraße am Bahnhof im Süden bis zum Geriatriezentrum im Norden berücksichtigt. Diese beiden Flächen in Randlage zur Innenstadt zählen erwartungsgemäß zu den größten Parkplätzen mit rund 60 bzw. 70 Stellflächen. Viele Parkmöglichkeiten gibt es zudem rund um das Schloss, an der Basilika, am ehemaligen NKD und im Bettendorfring. Zudem sind allein an Straßenrändern im Zentrum rund 40 Parkflächen ausgewiesen.

An den Straßenrändern in der Innenstadt gibt es der Verwaltung zufolge etwa 40 ausgewiesene Parkplätze – zum Beispiel hier in der Oberen Vorstadtstraße. Foto: Janek Mayer

"An Parkplätzen in der Innenstadt fehlt es uns nicht wirklich", sagt der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, Meikel Dörr. Gerade für die zentrumsnahen gilt meist eine Parkzeitbeschränkung, um Berufspendler und Langzeitparker aus dem Straßenraum zu verdrängen und Kunden die Parkplatzsuche zu erleichtern. Kosten – allerdings nur Cent-Beträge – fallen lediglich in der Tiefgarage am Schloss an.

Woran liegt es also, dass manche Bürger empfinden, es gebe in Walldürn zu wenig Parkplätze, die zudem noch ständig belegt sein sollen? Das größte Problem ist die Kleinteiligkeit: "Wir haben keinen zentralen riesigen Parkplatz wie zum Beispiel den Musterplatz in Buchen", erklärt Günther. Für sich genommen müsste das noch kein Problem darstellen, aber Walldürn krankt daran, dass die Autofahrer nicht an freie Parkplätze herangeführt werden. "Leider sind die kleinteiligen Flächen nicht mit einem Leitsystem versehen", bedauert der Bürgermeister. Und das bringt Parksuchverkehr mit sich, der wiederum zu höheren Abgasbelastungen, Lärm und Luftverschmutzung sowie – beim Autofahrer – zu Unmut führt.

Ein neuer Parkplatz im Tal des Bettendorfrings soll zeitnah 32 Stellplätze bieten. Foto: Janek Mayer

Eine mögliche Lösung hat Bürgermeister Günther bereits auf der Agenda: "Wir brauchen Auffangparkflächen." Sie sollen der nächste Schritt im Rahmen eines Verkehrskonzepts sein, mit dem sich der Gemeinderat aktuell beschäftigt und das langfristig Abhilfe schaffen soll. Zudem befindet sich die Verwaltung in Gesprächen mit dem Einzelhandel, der Kirche und den Dienstleistern, um weitere Parkplätze zu generieren. Konkrete Pläne gibt es laut Bürgermeister bereits für die Dr.-Trautmann-Straße. Günther verspricht: "Die 550 Parkplätze sind nur ein Schritt in unserem Gesamtkonzept."

Bereits in der Entstehung – und deshalb bereits in die 550 einberechnet – ist ein neuer Parkplatz im Tal des Bettendorfrings, der zeitnah 32 Stellplätze bieten soll. Damit reagiert die Stadt auf den Wegfall einer privaten Parkfläche am Bettendorfring, die eigentlich nie für eine öffentliche Nutzung vorgesehen war. Dass der Eigentümer des Grundstücks inzwischen mit Schildern darauf aufmerksam macht, dass es sich bei den Stellplätzen um Privatbesitz handelt, hatte die jüngste Online-Diskussion über das vermeintliche Dürmer Parkplatzproblem neu entfacht. Dort schreiben zwei Nutzer: "Ist doch normal in Dürn. Parkplätze sind wirklich Mangel" – "Wird allerdings immer schlimmer."

"Dieses subjektive Empfinden trügt", ist Günther überzeugt. Er habe in Gesprächen festgestellt, dass viele Bürger, die sich beschweren, gar nicht wüssten, wo es überall Parkplätze gibt. Als Geheimtipp empfiehlt er zum Beispiel den Parkplatz in der Seestraße, der im Rahmen der Erhebung an einem Werktag nur zu einem Drittel belegt war.

Sowohl Günther als auch Dörr sind sich bewusst, dass das Parkangebot in Walldürn einem steten Wandel unterliegt. Aktuell fallen seitlich am Bettendorfring einige Parkplätze weg, weil dort ein Bauunternehmen für kurze Zeit seine Baustoffe lagern darf. Parkplätze an der Grundschule sind aktuell aufgrund der Außenarbeiten an der Turnhalle nicht verfügbar, langfristig fallen dem größeren Neubau einige Stellplätze zum Opfer. Ähnlich wird es am Kirchenstieg sein, wenn das Heimatmuseum saniert und in diesem Zug einen Anbau erhält.

Bleibt abzuwarten, ob das Gegensteuern der Verwaltung etwa in der Dr.-Trautmann-Straße oder unten am Bettendorfring ausreicht, um die Parkplatzsituation im Walldürner Innenstadtbereich – sei es nun subjektiv oder objektiv – zu entspannen. Zumindest Bürgermeister Markus Günther ist optimistisch: "Wir haben in den letzten Jahren bereits viel getan, um Ordnung in das System zu bekommen."

Info: Eine Übersicht der in Walldürn zum Parken ausgewiesenen Flächen www.wallduern.de/dauerparken