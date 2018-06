Walldürn. (RNZ) "Das ist eine einmalige Sache. So etwas kommt vielleicht nie wieder nach Walldürn!" "Engelwirt" Marco Zahn, selbst leidenschaftlicher Kutscher, gerät ins Schwärmen, wenn er von seinem Coup berichtet. Er hat es geschafft, dass die Pferdefreunde der Familie Marchl aus dem Bayerischen Wald mit ihrem Zehner-Pferdezug am morgigen Samstag in Walldürn weilen.

Die mit Zahn befreundete Familie tourt gerade mit ihren Noriker-Pferden durch Deutschland. Höhepunkt bei ihrer Zwischenstation in der Wallfahrtsstadt ist das Einspannen der Pferde an die Kutsche. "Die Pferde werden im System eines Schachbretts eingespannt", so Marco Zahn. Neben einem Rappen schreitet dann also ein Schimmel.

Zu dieser Vorführung heißt der Wirt alle Interessierten am Samstag um 16 Uhr in den Hof seines Gasthauses "Engel" willkommen.