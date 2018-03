Walldürn. (pol/dore) Glück im Unglück hatten zwei Frauen bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen bei Walldürn. Eine 20-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo gegen 5.40 Uhr von Rippberg in Richtung Walldürn. An der Überleitung zur Bundesstraße B 27 geriet ihr Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder eines Fahrfehlers von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, rutschte eine Böschung hinab und blieb an deren Ende auf der Fahrerseite liegen.

Die junge Frau und ihre Beifahrerin wurden von den Einsatzkräften der Abteilungswehr Walldürn befreit und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren, hatten sich aber nach eigenen Angaben keine Verletzungen zugezogen. Am Polo entstand Totalschaden.