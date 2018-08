Noch bestimmen die Erdarbeiten und schwere Gerätschaften das Bild an der Walldürner Tongrube. Bis 2025 will die Ziegelfirma Braas GmbH hier noch Ton gewinnen. Doch bis Ende 2026 soll das Gebiet vor allem durch Biotope rekultiviert werden. Alle Fotos: Andreas Hanel

Walldürn. (ahn) Bagger, die sich durch das Erdreich fressen, schwere Lastwagen, die tonnenweise Erdmassen abtransportieren, aufgewirbelter Staub, der wie ein Vorhang in der Luft hängt - so sieht es zur Zeit bei der Walldürner Tongrube an der B27 Richtung Höpfingen aus. Die schweren Gerätschaften tragen dort im Auftrag der Braas GmbH Tonerde ab, die schließlich zu Ziegeln verarbeitet wird.

Die Erdarbeiten werden auch noch die kommenden Jahre das Bild an der Tongrube bestimmen. Bis Ende 2026 soll jedoch die rund 13 Hektar große Abbaufläche durch Rekultivierungsmaßnahmen wieder der Natur zurückgeführt werden. Erste Schritte dafür hat man schon mit dem Bau von drei Biotopen und einer Streuobstwiese unternommen. Verantwortlich dafür war neben dem Lanschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V. der Biotopschutzbund Walldürn e.V. Wir haben uns mit dessen zwei Vorständen Bernhard Spreitzenbarth und Rudolf Schnabel an der Tongrube getroffen.

"Über den Sommer trocknen die Teiche der Biotope aus", erklärt Bernhard Spreitzenbarth über die drei neu erschaffenen Lebensräume, die sich rechter Hand an der Zufahrt zur Tongrube befinden. Diese sollen nämlich nicht für Fische, sondern hauptsächlich für Amphibien sein. "Die Amphibien überleben das Austrocknen. Im Herbst füllen sich dann wieder die Teiche und bieten Lebensraum z.B. für Grasfrösche, Erdkröten und Molche." Aber auch seltenere Exemplare, wie Gelbbauchunken und Laubfrösche, haben dort bereits ein neues Zuhause gefunden.

Vor vier Jahren habe man die Teiche angelegt. Inzwischen sprießen hier allerlei Uferrandgewächse, z.B. Schilfgras und Sumpfdotterblumen. Dazu hat man noch Totholz- und Steinhaufen aufgeschichtet, die den Amphibien und anderen Kleintieren und Vögeln einen artgerechten Rückzugsort bieten.

"Insgesamt haben wir inzwischen eine Fläche von zwei bis drei Hektar runderneuert", berichten die beiden Naturschützer. Dazu gehört auch die Fläche, die sich entlang des parallel zur B27 verlaufenden Katzengrabens erstreckt. Dort hat der Naturschutzbund eine Streuobstwiese mit über 70 Obstbäumen angelegt, nachdem er von der Stadt Walldürn damit betraut wurde.

"Was wir hier gemacht haben, verdient wenigstens den Namen Biotop. Das ist eine richtige Ausgleichsmaßnahme zum Erhalt der Artenvielfalt, die auch nicht nur auf dem Papier existiert, sondern in die Tat umgesetzt wurde", freut sich Bernhard Spreitzenbarth.

Die Ausgleichsmaßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben, denn im Naturschutzgesetz gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Die "Eingriffs-Ausgleichsregelung" schreibt dabei vor, dass bei einem Eingriff in die Natur und die Landschaft Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die der Art und Schwere des Eingriffs entsprechen, durchgeführt werden müssen.

Die Eingriffe tätigen die Erdbauspezialisten im Auftrag der Firma Braas GmbH aus Oberursel. Diese lässt in der Walldürner Tongrube seit 2003 auf inzwischen rund 13 Hektar Röt-Tone und Lösslehm abbauen - Materialien, aus denen unter anderem in der Ziegelei in Hainstadt Dachziegel hergestellt werden. Durch ihre Lage ist die Grube dafür geradezu prädestiniert: Auf der Grenze zwischen dem Odenwald und dem Bauland sind die beiden Materialien etwa zu gleichen Teilen vorhanden, und das im ausreichenden Maße.

Deshalb will hier das Unternehmen noch bis zum Jahr 2025 Ton gewinnen. "Im Augenblick ist die Nachfrage nach Dachziegeln groß", teilt Dr. Elmar Werling, Leiter der Rohstoffsicherung bei Braas, gegenüber der RNZ mit. "Unsere Werke arbeiten auf voller Auslastung."

Die Rekultivierungsmaßnahmen sollen dann bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Das heißt: Gruben verfüllen, landwirtschaftliche Nutzflächen bereitstellen und Biotope anlegen. Dies hat sich die Ziegelfirma aus Oberursel, die nach der Umweltnorm ISO 140001 zertifiziert ist, auch auf ihre Fahnen geschrieben. Nach dem aktuellen Stand wurde dabei im Vergleich zu früheren Plänen die Fläche für Biotope stark erweitert. "Ursprünglich war vorgesehen, fast die gesamte Abbaufläche später wieder in landwirtschaftliche Nutzfläche zurückzuverwandeln. Im neuen Rekultivierungsplan wurde dem Artenschutz deutlich mehr Bedeutung beigemessen", erklärt Dr. Elmar Werling.

So soll lediglich auf der Fläche im Norden Richtung Höpfingen eine landwirtschaftliche Vollnutzung erwachsen, Richtung Walldürn sollen große Feuchtbiotope entstehen. Dafür hat man mit den drei Teichen und der Streuobstwiese schon einen Anfang getätigt, bleibt im Sinne der Arterhaltung zu hoffen, dass noch viele weitere folgen werden.

Mit dieser Streuobstwiese und drei Teichen hat der Biotopschutzbund Walldürn e.V. bereits erste Schritte der Rekultivierung im Sinne der Arterhaltung unternommen.