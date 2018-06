Wohl noch lange werden die rund 15 Kinder an die Dreharbeiten des SWR in der Eberstadter Tropfsteinhöhle denken. Für die Reisereportage "Expedition in die Heimat" drehte das Fernseh-Team in der Region die Folge "Wallfahrt nach ,Badisch Sibirien‘".

Eberstadt/Walldürn. (ahn) "Ihr seid so weit, Annette?" - "Wir sind so weit!" - "Ok. Kamera läuft, wir können!" Diesen Dialog führen die Moderatorin Annette Krause und ihr Kameramann etliche Male, als wir sie bei den Dreharbeiten für das SWR-Fernsehen in der Eberstadter Tropfsteinhöhle und in Walldürn begleiten. Das TV-Team drehte diese Woche in der Region für die Reisereportage "Expedition in die Heimat" eine Folge mit dem Titel "Wallfahrt nach ,Badisch-Sibirien‘".

Hier noch ein Tupfen Schminke, dort noch ein Zupfen an der Kleidung, dazu die Verkabelung des Ansteckmikrofons - Routineabläufe vor Drehbeginn für Annette Krause und ihr Team. Neben der sympathischen Moderatorin sind noch die Aufnahmeleiterin, eine Masken- und eine Kostümbildnerin, ein Ton- sowie ein Lichtmann, zwei Kameramänner und der Regisseur an der Eberstadter Tropfsteinhöhle vor Ort.

Letzterer heißt Jochen Schmid und leitet in unaufgeregter Manier die Aufnahmen. Beim am Vormittag stattfindenden Dreh durch die Tropfsteinhöhle erwartet ihn indes eine Herausforderung: Ungefähr 15 Kinder im Grundschulalter und deren Eltern, die sich gerade im Gesundheitszentrum "An der Höhle" in Eltern-Kind-Kur befinden, muss er bei der zweistündigen Führung durch die Höhle bei der Stange halten, wobei er aus Erfahrung weiß: "Wenn man so viele Menschen am Start hat, gibt es schnell ein Durcheinander." Damit aber nicht genug: Das Team will allein am Vormittag vier bis fünf Minuten Sendezeit in den Kasten bekommen. "Das ist schon relativ viel, normal sind eigentlich zwei Minuten pro Tag", meint Jochen Schmid.

Doch alles läuft wie am Schnürchen: Der Regisseur hat das Geschehen stets im Blick - auch über einen kleinen Monitor, auf dem er über Funk das Bildsignal empfängt. Nach knapp zwei Stunden Dreharbeiten, bei denen der Buchener Fachbereichsleiter für Kultur und Stadtentwicklung, Wolfgang Mackert, als Höhlenführer fungiert, ist man pünktlich am End- und zugleich Höhepunkt angelangt: der sogenannten Hochzeitstorte, einem der besonders schön geformten Stalagmiten.

"Könnten Sie sich vorstellen, hier zu heiraten?", fragt Wolfgang Mackert die SWR-Moderatorin, die ihrerseits mit einer Gegenfrage antwortet: "Bisschen frisch, oder? Wurde hier denn schon geheiratet?" Ja, und es sei wunderschön gewesen, weiß Wolfgang Mackert zu berichten. Wie so oft wird die Szene in mehreren Einstellungen gedreht. Die Kinder, die immer wieder von der Moderatorin ins Geschehen involviert werden, sind bis zuletzt geduldig bei der Sache. Kein Wunder, denn schließlich ist man nicht alle Tage bei einem Fernsehdreh in einer Tropfsteinhöhle dabei.

All dies beeindruckt sie auch mächtig. Die neunjährige Helina aus Karlsruhe etwa schwärmt hinterher: "Ich fand die Tropfsteine echt spannend, und es war toll, erklärt zu bekommen, wie das alles entsteht. Und dass das Fernsehen hier war, war auch toll. Am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt, aber das hat sich schnell gelegt."

Annette Krause zeigt sich ebenfalls von der Arbeit mit den Kindern angetan: "Es war toll, mit ihnen in die Höhle zu gehen. Vor allem ihre großen Kinderaugen zu sehen, das ist ja für sie wie im Märchenland."

Nach der Mittagspause besucht das SWR-Team dann die Wallfahrtstadt Walldürn, wo weitere fünf Minuten Sendezeit produziert werden. Im Mittelpunkt stehen die Frauen der Frauengemeinschaft, die alljährlich am Morgen der Wallfahrt ihre gesammelten Blüten kunstvoll zu einem Blumenteppich auslegen. Im Hof des Pfarrhauses ist Treffpunkt: Dort besprechen die Frauen vor der Kamera die Auswahl der mannigfaltigen Blumenpracht - natürlich gibt es wieder mehrere Einstellungen.

Danach geht es zu Horst Reusing, dessen Garten ein wahres Paradies aus Rosen ist. Dort machen sich die Frauen ans Werk und schneiden Rosen für den Blumenteppich, wobei Annette Krause eifrig selbst Hand mit anlegt und interessiert Fragen stellt.

"Die Wallfahrt ist das Leitthema der Sendung", berichtet Jochen Schmid. So drehen sie im Laufe der Woche an ausgesuchten Orten mit interessanten Menschen rund um Walldürn und Buchen, also ganz im Sinne der Reihe "Expedition in die Heimat". Über die erzählt Annette Krause, die seit fünf Jahren die Reisereportage moderiert, begeistert: "Ich bin da nicht nur Moderator, sondern auch Besucher und Abenteurer, der sich wirklich auf eine Reise begibt und immer wieder interessante Menschen, die einem die Tür öffnen, kennenlernt."

Info: Die Folge "Wallfahrt nach ,Badisch Sibirien‘" wird am Freitag, 29. Juni, ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.