Walldürn. (rnz) Fliegen übt seit jeher eine große Faszination aus. In Walldürn ist sie bereits vor 60 Jahren greifbar geworden. Im Jahr 1958 wurde nämlich der Flugsportclub Odenwald e.V. Walldürn gegründet und bereichert seither mit vielseitigen fliegerischen Aktivitäten die Stadt und die gesamte Region. Grund genug, das Jubiläum mit einem Fest zu feiern. Dieses findet am Samstag, 15. September, und am Sonntag, 16. September, mit einem ereignisreichen und interessanten Programm statt.

Im Vordergrund des Flugplatzfestes soll die Begegnung mit interessierten Bürgern, Familien und den Mitgliedern und Gästen des Flugsportclubs stehen. Hierzu wird die Terrasse des Restaurants "Fliegerstübchen" vergrößert, damit Groß und Klein einen Platz finden, um sich bei Gegrilltem oder Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen. Für die Jüngsten stehen der Kinderspielplatz und eine Bastelecke zur Verfügung.

60 Jahre besteht der Flugsportclub Odenwald e.V. Walldürn inzwischen schon. Foto: FSCO Walldürn

An beiden Tagen des Wochenendes wird reger Flugbetrieb und ein kommentiertes Programm mit Vorführungen von Segel-, Motor- und Ultraleichtflugzeugen stattfinden. Zusätzlich werden attraktive Programmpunkte wie Kunstflugvorführungen, eine Modellflugshow und Fallschirmspringer das Flugplatzfest bereichern.

Daneben informiert der Flugsportclub Odenwald e.V. an Infoständen über das Fliegen im Allgemeinen, die Vereinsarbeit und die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, die am Flugplatz Walldürn angeboten werden. Selbstverständlich stehen auch Vereinsflugzeuge bereit, in denen Interessierte selbst einmal Platz nehmen und auch Höhenluft ‚schnuppern‘ können.

Info: Der Eintritt für die Jubiläumsfeierlichkeiten ist frei, Parkplätze in der unmittelbaren Nähe des Flugplatzes sind ausgeschildert. Das Flugplatzfest beginnt am Samstag, 15. September, um 13 Uhr und am Sonntag, 16. September, um 12 Uhr. Es findet unabhängig von den Wetterbedingungen statt.