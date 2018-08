Walldürn. (jam) Im Oktober 2017 haben 15 Schüler weniger als im Vorjahr (835) Walldürner Schulen besucht. Außerdem bieten sowohl die Konrad-von-Dürn-Realschule als auch die Grundschule Rippberg nun je eine Klasse weniger an - die Grundschule hat ihre Außenstelle in Gottersdorf geschlossen. Das geht aus der Schulstatistik hervor, die Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag im Gemeinderat vorgestellt hat. Beide Grundschulen in den Stadtteilen (Altheim und Rippberg) bieten nun jahrgangsübergreifenden Unterricht in der ersten und zweiten Klasse an, in Altheim zusätzlich in der dritten und vierten Klasse. Die Hausaufgabenbetreuung im Jugend- und Kulturzentrum werde gut angenommen, das Angebot "Verlässliche Grundschule", eine Betreuung in der ersten und letzten Stunde, stoße in der Kernstadt bereits an seine Kapazitätsgrenze. In Altheim musste diese Gruppe dagegen ausgesetzt werden. Dafür gibt es in Rippberg wieder eine Gruppe mit drei Schülern, was der Mindestzahl entspreche.