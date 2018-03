Rippberg. (hape) In Rippberg ist es ab dem heutigen Montag ganz still im Ort: Keiner wird morgens mehr zur Bäckereifiliale vor Ort gehen können und sich frische Brötchen zum Frühstück, für die Arbeit und für die Pausen in der Schule oder für einen Snack für zwischendurch holen können. Das allerletzte Lebensmittelgeschäft mit Backwaren der Bäckerei "Zuckerbeck" aus Hainstadt hat ihre Filiale, in der ehemaligen Bäckerei Bauer am Samstagmittag, Punkt 12 Uhr, geschlossen. Für immer!

Einst hatte Rippberg viele Geschäfte und Begegnungsstätten verschiedener Art. So gab es früher sechs Gasthäuser im Ort. Davon existieren nur noch die Pizzeria "Zu den drei Meerfräulein" und der Landgasthof "Linkenmühle".

An Geschäften gab es einst: ein Schuhgeschäft mit Reparaturen, ein Eisenwarengeschäft, ein landwirtschaftlicher Servicebetrieb, ein Gemischtwarenladen mit Sportartikeln, eine Post mit Tankstelle, ein Café und zwei Banken sowie vier Lebensmittelgeschäfte, zwei davon waren Bäckereien. Alle diese Läden waren bis zu ihrer Schließung im Familienbesitz. Die älteren Mitbürger aus Rippberg können sich noch sehr gut daran erinnern.

Doch das ist Vergangenheit. Seit Samstag gibt es überhaupt kein Geschäft mehr in Rippberg. Damit fehlt nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort, sondern auch ein Treffpunkt, an dem man Neuigkeiten erfahren und austauschen konnte, sowie Klatsch und Tratsch gehalten wurde. Wie man hört, soll Ende des Jahres die Volksbank-Außenstelle geschlossen werden. Ältere Mitbürger werden in Zukunft noch stärker auf ihre Angehörigen oder gute Nachbarschaftshilfe angewiesen sein. Viele Bürger fragen sich: "Bleibt wenigstens der Geldautomat vor Ort?"

Die ganze Entwicklung spiegelt natürlich die Veränderungen in der Gesellschaft wider. Nichtsdestotrotz ist es aber zu bedauern, dass immer stärker über Internet und Smartphone kommuniziert wird und das persönliche Gespräch auch durch solche Entwicklungen immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird. "Das Persönliche bleibt dabei auf der Strecke, wo führt das noch alles hin?" Dies war am Samstag in Rippberg häufig zu hören.

Wer hat das alles zu verantworten? Der Zeitgeist oder doch der Bürger selbst? Und gibt es Gegenmaßnahmen? fragen, auf dies es am Samstag keine Antwort gab - und so schnell wohl auch nicht geben wird.