Von Tabea Laier

Walldürn. Das Flugplatzgelände des Flugsportclubs Walldürn bietet nicht nur den Flugzeugen des Vereins eine Heimat. Auch gefiederte Kollegen – in diesem Fall eine Turmfalkenfamilie – haben ihr Zuhause zwischen Hangars, Tower, Landebahn und Fliegerstübchen gefunden. Seit etwa drei Jahren wohnt das Turmfalkenpaar auf dem Walldürner Flugplatz. Nun haben sie sechs Junge bekommen.

Ursprünglich lebte das Turmfalkenpaar in einer der Hallen auf dem Gelände. Vor einigen Jahren bekam es dann einen eigenen Nistkasten auf dem Flugplatz, den die Vögel sehr gerne als neue Brutstätte annahmen. Da Turmfalken keine eigenen Nester bauen, suchen sie sich andere geeignete Stätten zum Brüten. Dafür ist das extra für sie errichtete Vogelhaus ideal. In diesem haben Mitglieder des FSCO vor kurzem die sechs kleinen Turmfalkenbabys entdeckt.

Den normalen Flugbetrieb stören die flinken Turmfalken nicht. Foto: Jürg Wittwer / FSCO / Repro: Tabea Laier

Von März bis April kann man die Balzflüge der Turmfalken beobachten. Ab Mitte April legen Turmfalken jährlich drei bis sechs Eier und brüten diese knapp einen Monat lang aus. "Unser Turmfalkenpaar hat noch nie so viel gebrütet wie in diesem Jahr", sagt Christian Kuhn vom Flugsportclub Walldürn. Im Anschluss versorgen die Turmfalken ihre Jungen mit Nahrung, bis sie nach rund einem Monat flügge werden und das Revier ihrer Eltern verlassen.

Erkennen kann man die auch unter den Namen Rüttel-, Mauer-, Dom- oder Kirchfalke bekannten Turmfalken an ihrer rotbraunen Färbung mit schwarzen Flecken und dem blaugrauen Kopf. Der Bauch der Tiere ist cremefarben bis weiß. Turmfalken sind durchschnittlich 35 Zentimeter lang und haben eine Flügelspanne von 75 Zentimetern.

Auf dem Flugplatzgelände fühlen sich die Vögel offensichtlich heimisch. Dadurch, dass das Gelände inmitten von Feldern außerhalb des Orts liegt, haben die Vögel ihre Ruhe. Wie der Name Turmfalke schon aussagt, nisten die Tiere häufig an Türmen oder Hochhäusern in Städten. Dort wird das Nahrungsangebot allerdings zuweilen knapp, sodass die Falken weiter aufs Land ziehen. In den Wiesenflächen rund um den Flugplatz finden sie genügend Mäuse, die ihnen als Hauptnahrung dienen. "Das ist hier für sie ein Schlaraffenland", meint Christian Kuhn. Neben Mäusen ernähren sich die Turmfalken von Eidechsen, Regenwürmern und Insekten.

Seit etwa drei Jahren nistet das Turmfalkenpaar auf dem Verkehrslandeplatz. Foto: Jürg Wittwer / FSCO / Repro: Tabea Laier

Ein Erkennungsmerkmal des Turmfalken ist der Rüttelflug, den er zur Beutesuche nutzt. Dabei bleibt er in einer Höhe von zehn bis 20 Metern in der Luft stehen, schlägt heftig mit den Flügeln und sucht Beute am Boden. Hat er ein Beutetier entdeckt, fliegt er im Sturzflug auf es zu und greift es mit den Fängen. Rund um den Flugplatz kann man die Turmfalken gut bei ihren Jagdzügen beobachten. Oft sitzen die Falken auch zur Ansitzjagd auf Masten, Ästen oder – wie auf dem Flugplatz – Hallendächern und spähen nach Beute.

Den Flugbetrieb stören die Turmfalken übrigens nicht. "Die Vögel sind sehr flink und schnell", beobachtet Christian Kuhn. Bisher hat es noch keine Unfälle zwischen Flugzeugen und den Falken gegeben. "Es geht keine Gefahr für die Turmfalken und die Flugzeuge aus", ist Kuhn überzeugt.

"Unsere gefiederten Flugschüler entwickeln sich prächtig und haben schon das Daunen- gegen das Federkleid getauscht", erklärt Christian Kuhn. Bald werden die kleinen Turmfalken parallel zu den Flugschülern des Flugsportclubs Walldürn ihre ersten Flugversuche starten und sich den Luftraum mit den Piloten teilen.