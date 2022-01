Das Risiko, sich im Sommer in einer der Schulen der Region (hier: Karl-Trunzer-Schule in Buchen) anzustecken, war gering. Aktuell haben Schüler jedoch die höchsten Inzidenzen über alle Altersgruppen hinweg. Omikron könnte diese Durchseuchung noch beschleunigen. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Wir schließen die Schulen erst dann, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind." So lautet das Fazit der Kultusminister nach ihrer Konferenz am Mittwoch. Das Präsenzlernen hat für sie höchste Priorität. Und daran hat die unmittelbar bevorstehende Omikron-Welle nichts geändert. Es dürfe nicht sein, dass "auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen die Pandemie bekämpft wird", hatte Karin Prien, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, zuvor betont. "Und das heißt eben, dass wir die Schulen im Zweifelsfall immer offen lassen."

Diese Entscheidung begrüßen die Leiter der Walldürner Schulen: Torsten Mestmacher (Frankenlandschule), Frank Hemberger (Nardini-Schule) und Wolfgang Kögel (geschäftsführender Schulleiter der Schulen in Trägerschaft der Stadt Walldürn). Sie haben sich im Gespräch mit der RNZ gegen Schulschließungen ausgesprochen. Sorgen bereitet allen dreien jedoch, inwiefern Regelunterricht überhaupt möglich ist, wenn die Infektionszahlen bei Lehrern und Schülern stark ansteigen.

"Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Schulschließungen haben wir gelernt, dass eine Schulschließung gravierende negative Einflüsse auf die Lernmotivation und damit auch den Lernerfolg vieler unser Schülerinnen und Schüler hat", sagt Kögel. Er sieht zudem negative soziale und emotionale Folgen, wenn Schülern der Präsenzunterricht verwehrt wird. Das gilt umso mehr für die Nardini-Schule, die zum Kinder- und Jugendheim St. Kilian gehört. Ihr Auftrag ist es, Schüler in ihrem Sozialverhalten so weit zu stabilisieren, dass sie wieder an eine Regelschule wechseln können. Laut Frank Hemberger lässt Fernunterricht das Erreichen dieser Ziele in weite Ferne rücken: "Wichtige Lernfelder, die sich auch aus den täglichen Konflikten des sozialen Miteinanders ergeben, fallen dann weg." Deshalb sieht er generelle Schulschließungen gerade im Bereich Sonderpädagogik und hier besonders im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung äußerst kritisch.

Stadt unterstützt Schulen

Um Präsenzunterricht in Walldürn gewährleisten zu können, heißt also das oberste Gebot, die Schulen sicher zu machen. Seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren hat sich in dieser Hinsicht vieles getan, doch noch läuft nicht alles so, wie es sich die Schulleiter wünschen würden. Lob gibt es von Wolfgang Kögel für die Stadt Walldürn als Schulträger. Sie hat Raumluftfilter für jedes Klassenzimmer bestellt, CO2-Ampeln angeschafft und stellt zuverlässig Selbsttests und Hygieneartikel für die Schüler bereit. Auch Hemberger freut sich über die hervorragende Zusammenarbeit mit der Kommune: "Tests für die Schule sind immer genügend vorhanden."

Kritik gibt es dagegen an Entscheidungen auf Landesebene. "Von der Landesregierung würden wir uns wünschen, dass Selbsttests auch für bereits immunisierte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zur Verfügung gestellt werden, um eventuelle unerkannte Impfdurchbrüche frühzeitig erkennen zu können", sagt Kögel. Torsten Mestmacher schlägt in die gleiche Kerbe. Und während die Nardini-Schule zwar gut mit Tests ausgestattet wird, ist die Situation im Wohnbereich laut Frank Hemberger eine andere. Denn mehr als die Hälfte der Schüler lebt zumindest teilweise in der Einrichtung. Um diese rund 60 Prozent der Schüler auch außerhalb der Schulzeiten regelmäßig testen zu können, "muss die Einrichtung selbst viel Geld in die Hand nehmen", klagt Hemberger.

Appell an die Eltern

Doch nicht nur die Schulen und ihre Träger haben es in der Hand, wie sicher der Aufenthalt im Klassenzimmer für Walldürns Kinder und Jugendlichen ist. Die Eltern können selbst einen Beitrag dazu leisten, Kinder im Unterricht zu schützen. "Ein erhebliches Mehr an Sicherheit für alle würde erreicht, wenn die Impfquote unserer Schülerinnen und Schüler gesteigert würde", sagt Wolfgang Kögel, der an die Verantwortung der Eltern appelliert.

Trotz der vielen verfügbaren Maßnahmen im Kampf gegen das Virus und des Versprechens der Politik, die Schulen offenhalten zu wollen, bleiben viele Unsicherheiten. "Die Fragen ,Wie viele Personen werden sich anstecken?‘, ,Wie lange müssen die Betroffenen in Quarantäne gehen?‘ und ,Welche Kontaktpersonen sind ebenfalls von den Quarantänemaßnahmen betroffen?‘ werden darüber bestimmen, ob ein Regelunterricht möglich ist oder nicht", hat Torsten Mestmacher noch vor dem Bund-Länder-Treffen am Freitag erklärt.

Auch Frank Hemberger haben die Corona-Verordnungen während der Weihnachtsferien Kopfzerbrechen bereitet: "Hoffen wir, dass es kein Dauerzustand wird, wenn immer wieder weitere Kinder oder Lehrkräfte Krankheitssymptome aufweisen, so dass sie und ihre Mitschüler zusammen mit den Lehrkräften in Quarantäne müssen."

Bund und Länder haben inzwischen beschlossen, dass die Quarantäne- und Isolationszeiten verkürzt werden sollen. Welche Auswirkungen sich daraus auf den Unterricht ergeben, ist schwierig einzuschätzen. Die ursprüngliche Regelung mit 14 Tagen Quarantäne bei Omikron-Fällen hätte laut Kögel "die Gefahr einer Schulschließung ,durch die Hintertür‘" erhöht, weil sowohl ganze Klassen als auch Lehrkräfte sehr schnell und für längere Zeit in Quarantäne hätten gehen müssen. Dagegen setzt die neue Anordnung Schüler und Lehrer, die ohnehin viele Kontakte zu anderen haben, einem zusätzlichen Risiko aus.

Unverantwortliche Durchseuchung

"Schüler haben derzeit die höchsten Inzidenzen über alle Altersgruppen hinweg", berichtet der Professor Markus Scholz am Donnerstag in einem Interview mit T-Online. "Und die Lehrer haben die höchste Infektionsrate in allen Berufsgruppen, trotz überdurchschnittlicher Impfquote." Der Epidemiologe warnt vor einer unverantwortlichen Durchseuchung der Kinder in Deutschland, während sich in Frankreich und den USA bereits "sehr hohe Hospitalisierungsraten bei Kindern" abzeichnen.

Für Bund und Länder galt es also abzuwägen: zwischen den Risiken einer schnelleren Ausbreitung der Omikron-Variante in Schulen samt der gesundheitlichen Folgen auf der einen Seite – und den Nachteilen für Schüler auf der anderen, wenn immer mehr Lehrer, aber auch Kinder und Jugendliche selbst aufgrund der Quarantäneregeln dem Unterricht fernbleiben müssen.

Dass Omikron so oder so das Potenzial hat, an Schulen für personelle Engpässe zu sorgen, zeigen die Erfahrungen von Frank Hemberger. Bereits vor den Weihnachtsferien gestaltete sich die Lage in einer Außenklasse in Mosbach prekär. Dort standen "einfach zu wenige gesunde und einsatzfähige Lehrkräfte zur Verfügung, um den Regelunterricht aufrechtzuerhalten. Wir mussten deshalb die gesamte Einheit schließen." Hemberger befürchtet, dass sich solche Vorfälle mit der neuen Omikron-Welle wiederholen könnten.

Infektionsfälle treffen die Nardini-Schule ohnehin härter, weil die Lehrkräfte im Ernstfall die internen Schüler in den Wohngruppen sowie die externen im Fernunterricht gleichzeitig beschulen müssten. Das lasse sich organisatorisch kaum umsetzen. "Wenn dann noch ein hoher Krankenstand dazu kommt, bricht das System komplett zusammen", warnt Hemberger.

"Insgesamt werden die Politik im Großen und wir vor Ort im Kleinen noch eine ganze Weile bei allen unseren Entscheidungen auf Sicht fahren müssen", prophezeit Hemberger. Eine Einschätzung, die Torsten Mestmacher von der Frankenlandschule teilt: "Mir tut es für meine Kolleginnen und Kollegen und die Schülerinnen und Schüler sehr leid, dass wir auch im Jahr 2022 nicht in den normalen Unterrichtsmodus zurückkehren können."