Walldürn. (jam) Die Freien Wähler haben in einem Antrag an den Gemeinderat die WC-Anlage am Schlossplatz bemängelt. In der Liste der Beanstandungen führten sie die gehäuften Vandalismusschäden an, die unter anderem dazu führten, dass die öffentliche Toilette bei Großveranstaltungen nicht geöffnet war.

Für längere Zeit gesperrt war das WC am Schlossplatz unter anderem an Weihnachten 2016 (Foto) und im Jahr 2014, als die Stadt Schäden in Höhe von 8000 Euro beheben musste. Damals hatte jemand die Waschbecken, das Porzellan und Wasserleitungen herausgerissen und Toilettenschüsseln zerstört.

Abhilfe könnte laut dem Antrag der FW eine besser einsehbare und mit viel Glas gestaltete neue Toilettenanlage schaffen. Eine solche moderne Toilettenanlage bietet die Stadt Walldürn bereits seit Mai diesen Jahres an der Querspange an, die die Untere Vorstadtstraße mit dem Bettendorfring verbindet. Der Antrag soll nun in den Ausschüssen beraten werden.