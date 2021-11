Von Adrian Brosch

Walldürn. "Fer umme" bekommt der Odenwälder gemeinhin etwas, für das er kein Geld zu entrichten hat. Der gleichnamige Kleiderladen des Erzbischöflichen Kinderheims St. Kilian versorgt die Bewohner der Einrichtung in der Tat kostenfrei mit Kleidung und Accessoires aller Art sowie Spielwaren. Doch auch "Externe" können am heutigen Donnerstag vorbeischauen – wenngleich sie nicht "fer umme", sondern gegen einen kleinen Obolus einkaufen können. Über die Hintergründe des Projekts sprach die Rhein-Neckar-Zeitung mit Heimleiterin Iris Hellmuth-Gurka und Elke Feit.

Als "Initialzündung" fungierte eine Idee aus dem hauswirtschaftlichen Bereich, die Iris Hellmuth-Gurka spontan für gut befand. "Im Haus leben viele junge Menschen, die manchmal sehr überraschend und dann mit äußerst dürftiger Ausstattung zu uns kommen", erinnert sie und führt sogenannte "Inobhutnahmen" als typisches Beispiel an. In solchen Fällen durchforste man für gewöhnlich den eigenen Kleidungsbestand nach etwas Passendem.

Das allerdings blieb nicht ohne Außenwirkung: "Mit der Zeit erhielten wir regelmäßige wie großzügige Spenden", erklärt Elke Feit. Da teilweise die Familien der – mitunter vorübergehend – im Heim lebenden Kinder und Jugendlichen gewissen Bedarf haben, öffnete man die Kleiderkammer mehr beiläufig auch für sie. "Ziel und Zweck bestehen darin, Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien nach Bedarf mit gebrauchter, aber gut erhaltener Kleidung auszustatten", verdeutlicht Iris Hellmuth-Gurka.

Das Sortiment beinhaltet alles, was ein Bekleidungshaus führt. "Gespendet wird von Oberteilen und Hosen über Socken, Schuhen und Babybekleidung letztlich alles Denkbare", schildert die Heimleiterin und erklärt, dass auch Erwachsenenkleidung, Spielwaren sowie Freizeit- und Schultaschen vorhanden sind. Dabei wird alles Gespendete vorsortiert. "Wir geben nur Kleidung weiter, die wir auch selbst anziehen würden", konstatiert Elke Feit und lässt wissen, dass durchaus auch der Altkleider-Container zuweilen "gefüttert" werde: "Was wir nicht guten Gewissens jemandem zur Verfügung stellen können, landet dort – allerdings kommt das nicht sehr häufig vor."

Alles andere findet nach ausgiebiger Wäsche seinen Platz in den gut gefüllten Regalen der rund 25 Quadratmeter großen Kleiderkammer im Untergeschoss des "Haus Franziskus" – darunter passend zur Jahreszeit auch warme Winterbekleidung. Wie Iris Hellmuth-Gurka erklärt, stammen die Spenden durchweg aus der Bevölkerung. Dieser sei man für die nette Geste sehr verbunden: "Alles kommt da an, wo es ankommen soll."

Da man das Kinderheim peu à peu der Allgemeinheit vorstellen und das aus früheren Zeiten noch bestehende Image einer "geschlossenen Gesellschaft inmitten Walldürns" ad acta legen möchte, wird die Kleiderkammer bewusst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. "Wir freuen uns auf externe Besucher, die inzwischen wieder in unser Haus kommen dürfen – das hausübergreifende Hygienekonzept für Corona hatte es lange Zeit leider nicht ermöglicht", so Elke Feit. Wer als Besucher kommt, sollte jedoch seinen Geldbeutel mitbringen: "Es geht uns aber nicht um den Verdienst, so dass es weder Preisschilder noch Festpreise gibt. Jeder zahlt, was es ihm wert ist, wobei wir weder Schnäppchenjäger noch Wiederverkäufer ansprechen. Das Angebot richtet sich gezielt an Menschen, die auf jeden Cent achten müssen", merkt sie an. Das Geld hierfür komme dabei "zu 100 Prozent der Jugend zugute" und trage zur Finanzierung von Gemeinschaftserlebnissen wie Heimausflügen, Schwimmbad- oder Tierparkbesuchen sowie Ferienfreizeiten bei, wie Iris Hellmuth-Gurka anführt. Diesem Gedanken entsprang der Name "fer umme": Er soll den zwanglosen Charakter des Angebots symbolisieren.

Vorerst gibt es für das laufende Jahr noch zwei Termine: "Wir öffnen am Donnerstag sowie am 9. Dezember, wo dann auch ein adventliches Flair zum Rahmenprogramm gehören sollte", lässt Elke Feit wissen. Wohin die Reise gehe, könne man noch nicht abschätzen – hier hat die Corona-Pandemie das letzte Wort. "Am liebsten wäre es uns natürlich, man könnte baldmöglichst in eine turnusmäßige Öffnung der Kleiderkammer übergehen. Aber da müssen wir einfach schauen, was Politik, Zeit und Infektionsgeschehen uns wann und wie gestatten", so Iris Hellmuth-Gurka abschließend.

Info: Die Kleiderkammer "fer umme" ist am heutigen Donnerstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Besucher müssen den 3G-Nachweis erbringen. Weitere Informationen zu den Bürozeiten (8-17 Uhr) unter Tel. 06282/92070; Anmeldungen werden coronabedingt nach Möglichkeit erbeten.