Walldürn. (RNZ) Einen lebensgefährlichen Streich haben sich Unbekannte in Kaltenbrunn erlaubt: Sie fällten den dort aufgestellten Maibaum und ließen ihn quer auf der Straße liegen. "Hier wird aus einem vermeintlichen Scherz ganz schnell eine lebensgefährliche Situation. Es entsteht ein strafwürdiger Tatbestand", äußert sich Ortsvorsteher Winfried Kister zu dem "Maibaumspaß". Er fordert: "Liebe ,Maibaumfreunde‘, denkt in Zukunft gut darüber nach, wo der Baum hinfällt, bevor ihr die Säge ansetzt!" Seit jeher gibt es auch in der Region traditionelle Streiche, die mit frisch aufgestellten Maibäumen einhergehen: Das geht über das Verschleppen eines bereits gelegten Baums und anschließender Rückgabe gegen eine meist flüssige Ablöse bis zum gefahrlosen Fällen der Bäume.