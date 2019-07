Walldürn. (jam) "Unsere Bürger bringen einen ordentlichen Anteil an Zivilcourage mit sich", lobte Bürgermeister Markus Günther "seine" Walldürner zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag. In deren Verlauf war es dem Rathauschef eine Ehre, einem "besonders beherzten Bürger" zu danken. Ralf Hasenstab, der eine Seniorin davor bewahrt hatte, ihre gesamten Ersparnisse an Betrüger auszuhändigen, hatte für sein Einschreiten den Zivilcouragepreis erhalten. Aufgeschreckt durch einen Anruf war die Frau im Begriff, viel Geld an Fremde auszuhändigen, als der Bankberater sie von dem Vorhaben abbringen und den "Enkeltrick" so verhindern konnte. Den Preis verleiht der Verein zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" jährlich an Personen, die anderen Menschen in Notsituationen beigestanden oder geholfen haben.

Dass Betrugsdelikte wie dieser "Enkeltrick" zuletzt stark angestiegen sind, verdeutlichte der Leiter des Polizeireviers Buchen, Martin Fessner, anschließend in seinem Vortrag über das Kriminalitätslagebild 2018. Insgesamt zeichnete der Revierleiter jedoch ein positives Bild: "In Walldürn gibt es keine besorgniserregenden Entwicklungen. Die Zahl der Straftaten liegt auf einem Zehnjahrestief."

2018, so Fessner, habe es in Walldürn weder einen Mord noch einen Totschlag gegeben. Dagegen führt die Statistik zehn "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" auf, zu denen neben Vergewaltigungen auch Kinderpornografie und sexuelle Beleidigungen zählen. Angezeigt wurden zwei Raubdelikte, zwei Wohnungseinbrüche sowie - identisch zum Vorjahr 2017 - 55 Körperverletzungen, die jedoch in der Schwere der Delikte zugenommen haben. So kam es Fessner zufolge vermehrt zu Körperverletzungen, bei denen mehrere auf einen Einzelnen eingeprügelt haben oder jemand mit einer Waffe zugeschlagen hat. "Ein Trend lässt sich daraus aber nicht herauslesen", so der Polizist.

Während die Betrugsdelikte von 49 (2017) auf 79 Fälle (2018) angestiegen sind, bewegen sich die Sachbeschädigungen auf einem Fünfjahrestief, die Rauschgiftkriminalität ging von 60 auf 44 Fälle zurück.

Zwar etwas niedriger als im Vorjahr, aber immer noch weit über dem Durchschnitt des Landes, des Polizeipräsidiums und des Landkreises liegt die Aufklärungsquote in Walldürn: Bei drei von vier Straftaten hat die Polizei einen Tatverdächtigen mit hinreichendem Tatverdacht ermittelt. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt dieser Wert "nur" bei 65 Prozent - also immer noch besser als die Quote des gesamten Landes (62,7 Prozent). "Immer dann, wenn die Polizei nicht alleine dasteht und Hinweise aus der Bevölkerung bekommt, funktioniert es als Gesamtsystem sehr gut", erklärte Revierleiter Fessner dem Gremium. "Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, um zum Beispiel kriminellen Banden das Handwerk zu legen."

Im Rahmen seines Vortrags warb der Polizist außerdem um Verständnis für Polizeikontrollen im Straßenverkehr: "Unser Ziel ist nicht die Abzocke, sondern die Verkehrsdisziplin zu erhöhen."

Limbach-Heidersbach. (VN) "Wegschauen nutzt nur den Tätern", sagte der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis", Landrat Dr. Achim Brötel, zu Beginn der Verleihung des Zivilcouragepreises an neun beherzte Bürger, die bei einer Straftat eingriffen. Mit der Preisverleihung will der Verein Personen auszeichnen, die anderen Menschen in Notsituationen beigestanden oder geholfen haben. Dass Zivilcourage nicht unbedingt Heldentum, sondern neben Mut auch Besonnenheit erfordert, haben die Preisträger zweifellos bewiesen. Sie haben gezeigt, dass man im ländlichen Raum doch noch eher hinschaue und nicht die Augen verschließe, wenn anderen Unrecht angetan werde. Wer dabei folgende Regeln beachtet, kann eigentlich nichts verkehrt machen: Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen; andere aktiv zur Mithilfe auffordern; beobachten und sich die Täter-Merkmale einprägen; die Notrufnummer 110 wählen; sich um die Opfer kümmern und als Zeuge zur Verfügung stellen. Zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Heilbronner Polizeipräsidenten Hans Becker, zeichnete Brötel in der Folge folgende Personen mit dem Zivilcouragepreis aus: Mike Mac Lean aus Wörth am Main fuhr auf der B47, als er ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug bemerkte. Es fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn und streifte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Mac Lean überholte die unfallverursachende Fahrerin und lotste sie auf einen Parkplatz. Hier wählte er den Notruf und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau, die gesundheitliche Probleme hatte. Gregor Bialecki aus Krumbach hat gleich zweimal Zivilcourage bewiesen. Einmal bemerkte er vor einem stark rauchenden Haus eine völlig aufgelöste Frau, die der Meinung war, ihr Kind sei noch im Haus. Daraufhin durchsuchte er das stark verqualmte Haus, um auszuschließen, dass das Kind in Gefahr war. Im zweiten Fall unterstützte er Polizeibeamte entscheidend bei der Suche nach einem vermissten Mann. Matthias Letzgus aus Rosenberg konnte seinen Nachbarn, der im Begriff war für eine Dienstleistung einen völlig überhöhten Arbeitslohn zu zahlen, vor einer Straftat bewahren. Durch sein aufmerksames Eingreifen konnten die Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen werden. Elvira Albert aus Buchen beobachtete, wie eine Pkw-Fahrerin auf einem Parkplatz eines Supermarktes beim Ausparken ein Fahrzeug beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte dem geschädigten Halter allerdings das Kennzeichen der Fahrerin mitteilen, sodass diese schnell ermittelt werden konnten. Die zwölfjährige Maja Bloos und ihr zehnjähriger Bruder Jonathan warteten im Auto, während ihre Mutter einkaufte. Dabei bemerkten sie, wie bei einem Ausparkvorgang ein Pkw beschädigt wurde und der Fahrer davon fuhr. Sie merkten sich den Fahrzeugtyp und das Kennzeichnen und informierten ihre Mutter. So konnte auch dieser Unfallflüchtige ermittelt werden. Josef Wenger aus Buchen wurde ebenfalls Zeuge einer Unfallflucht. Dank seiner Beobachtungen blieb der Geschädigte nicht auf seinem Schaden sitzen. In Diedesheim beobachtete Kerstin Leci aus Obrigheim, wie einer alten Dame die Handtasche gestohlen wurde. Durch ihr umsichtiges Handeln und ihre Beobachtungen konnte sie der Polizei wertvolle Hinweise geben, die schließlich zu Ergreifung des Täters führten. Ralf Hasenstab aus Walldürn ist Bankberater und bewahrte eine ältere Frau vor einem erheblichen Vermögensschaden. Aufgeschreckt durch einen Anruf war sie im Begriff, ihre gesamten Ersparnisse an Fremde auszuhändigen. Der Zivilcouragepreis wurde zum neunten Mal verliehen und die Ausgezeichneten seien motivierende Beispiele für ihre Mitmenschen und ihr Handeln ist zur Nachahmung empfohlen, stellten sowohl Brötel als auch Becker bei der Preisverleihung anerkennend fest. Er wird auch künftig fester Bestandteil der Projekte des Vereins bleiben.

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/pp) "Die Bürger unseres Zuständigkeitsbereichs leben wirklich in einer sicheren Region", stellte der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, am Dienstag bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2018 zufrieden fest. Das auch für den Neckar-Odenwald-Kreis zuständige Präsidium gilt damit als drittsicherstes in Baden-Württemberg. Der Neckar-Odenwald-Kreis selbst ist im "Ranking" allerdings ein wenig abgerutscht (von Rang sechs auf Platz acht): Während insgesamt im Präsidiumsbereich ein Rückgang der Häufigkeitszahl (also wie viele Fälle pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen sind) um 0,7 Prozent auszumachen ist, ist die Kriminalitätsbelastung im Landkreis um 1,1 Prozent gestiegen. Verzeichnet sind für den Neckar-Odenwald-Kreis 3356 Delikte/100.000 Einwohner. Auch in Sachen Aufklärungsquote weist die Statistik für den Kreis rote Zahlen aus, die Aufklärungsquote ist von 67,3 auf 65 Prozent gesunken. Damit liefert man allerdings immer noch den Bestwert im rund 4400 Quadratkilometer großen Präsidiumsbereich, in dem insgesamt die Quote der Aufklärungen um 0,4 Prozent (auf 61,2 %) zurückgegangen ist. Der Landesschnitt liegt hier bei 62,7 Prozent. Im Rahmen der Präsentation verwies Polizeidirektor Becker auf große Erfolge bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Dieser Bereich sei einer der polizeilichen Tätigkeitsschwerpunkte der letzten Jahre gewesen und werde dies auch weiterhin sein. Neben stark repressiven Maßnahmen wurde auch 2018 umfangreiche Präventionsarbeit geleistet. Die "Ermittlungsgruppe Wohnung" sei hier ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Die Zahlen bestätigen Beckers Einschätzung: Die Einbrüche im Präsidiumsbereich gingen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 40,8 Prozent zurück. Fast die Hälfte der Taten blieb im Versuchsstadium stecken. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden im vergangenen Jahr 59 Einbrüche verzeichnet, das sind neun (13,2 Prozent) weniger als 2017. Mit einer Aufklärungsquote von 23,6 Prozent belegte das Präsidium Heilbronn Platz fünf im Land. Zu 100 Prozent aufgeklärt wurden unterdessen die Straftaten gegen das Leben. Die Delikte Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung tauchen insgesamt 31 Mal (minus 13,9 Prozent) in der Statistik auf, acht Fälle ereigneten sich im Kreis. Als besonders spektakulär blieb hier der Gaststätten-Mord von Götzingen (im Januar 2018 aufgedeckt) in Erinnerung, der tatverdächtige Wirt wurde später zu 13 Jahren Haft verurteilt. Eine deutliche Zunahme musste bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2018 festgestellt werden. Im Kreis wurden vergangenes Jahr 120 Sexualdelikte angezeigt, das sind 49 (69 Prozent) mehr als 2017. Die mit der Neueinführung des § 184 im Strafgesetzbuch ("Grapscherfälle") einhergehende Sensibilisierung der Öffentlichkeit und ein dadurch verändertes Anzeigeverhalten dürften Auswirkung auf die Anzahl der erfassten Fälle haben, erklärt man seitens der Polizei. Die Aufklärungsquote lag im Präsidiumsbereich mit 85,7 Prozent um 1,8 Prozent über dem Vorjahr. Die Polizei will in diesem Bereich nun einen präventiven Schwerpunkt bei diesen Delikten legen. Das Projekt "Sicher. Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum" soll konkrete Verhaltenshinweise vermitteln und das Sicherheitsgefühl von Frauen im öffentlichen Raum, insbesondere gegenüber (sexualisierter) Gewalt stärken. Leicht rückläu-fig sind die Zahl der Diebstahlsdelikte (minus 6,8 Prozent) und die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte (u.a. Körperverletzung/Raub), die im Präsidiumsbereich um insgesamt um 4,3 Prozent abgenommen haben (4747 Fälle). Im Kreis beträgt der Rückgang sogar 6,6 Prozent (736). Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen sank in diesem Bereich im Vorjahresvergleich leicht, wobei die Anzahl der tatverdächtigen Asylbewerber/Flüchtlinge deutlich um 26,7 Prozent zurückging. Auch bei anderen Delikten ist ein Rückgang dieser Tatverdächtigengruppe zu verzeichnen. Innerhalb des Polizeipräsidiums Heilbronn weisen der Landkreis Heilbronn, der Neckar-Odenwald-Kreis (plus 6,9 Prozent) und insbesondere der Main-Tauber-Kreis (plus 37,4 Prozent) weiter steigende Fallzahlen im Bereich der Rauschgiftkriminalität auf. Die Aufklärungsquote des Polizeipräsidiums Heilbronn liegt hier insgesamt bei 95,4 Prozent. "Die steigende Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamte zeigt einen sehr bedenklichen gesellschaftlichen Trend!", kommentierte Hans Becker die entsprechenden Zahlen für das Polizeipräsidium Heilbronn. Mit ei-ner Steigerung von 10,9 Prozent deckte sich die Entwicklung der Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte nahezu mit dem Landestrend (plus 10,1 Prozent). Besonders unschön sind die Zahlen aus dem Kreis, wo eine Steigerung um 40 Prozent ausgewiesen ist. Ebenfalls schlechte Werte liefert der Kreis in Sachen Straßenkriminalität, also auch Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum. Hier ist ein Anstieg von 8,1 Prozent zu verzeichnen, im Präsidiums-Bereich insgesamt waren es minus 2,9 Prozent. "Bei den Betrugsdelikten sind vor allem im Phänomenbereich ,Falsche Polizeibeamte‘ die Fälle angestiegen", skizzierte Polizeipräsident Becker in Bezug auf Maschen wie den Enkeltrick. Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist um 11,7 Prozent gestiegen, 7142 Fälle waren zu beklagen. Die hohe Sozialschädlichkeit dieser Delikte erfordere eine klare Schwerpunktsetzung der Polizei. Zusammenfassend könne man mit den Zahlen der Kriminalstatistik zufrieden sein, befand Polizeipräsident Becker. Was er auch als Zeichen für die Qualität der Arbeit der Polizeibeamten - auch vor dem Hintergrund, dass man personell nicht optimal aufgestellt sei - wertet.

Walldürn. (jam) Mit der zweithöchsten Kriminalitätsaufklärungsrate im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn können sich die Stadt Walldürn und ihr kleiner Polizeiposten brüsten. Im Jahr 2017 wurden Polizeihauptkommissar Michael Schurz zufolge nur in Creglingen verhältnismäßig mehr Fälle geklärt. "Die hohe Aufklärungsrate ist eine hervorragende Prävention", freute sich Bürgermeister Markus Günther. Zwar ist die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten um mehr als 15 Prozent gestiegen - von 402 auf 465 Fälle. Trotzdem ist Walldürn "kaum mit schweren oder schwersten Delikten belastet", informierte Schurz am Dienstag den Gemeinderat. Die Kriminalitätsbelastung in der Kommune bezeichnete er als "unauffällig". Um unterschiedlich große Städte und Gemeinden zu vergleichen, setzt die Polizei die Zahl der Straftaten mit der Einwohnerzahl ins Verhältnis. Dabei belegt Walldürn einen unrühmlichen zweiten Rang innerhalb des Altkreises Buchen. Nur Osterburken mit seinem Bahnhof, der Ausgangspunkt für besonders viele Straftaten ist, schneidet in dieser Kategorie schlechter ab. Zu Verzerrungen innerhalb der Statistik kommt es aufgrund einer temporären Ermittlungsgruppe, die in Sachen Drogenkriminalität zahlreiche Delikte erfasst und aufgeklärt hat. Tatsächlich hat sich 2017 die Zahl der Rauschgiftdelikte beinahe verdoppelt - von 31 auf 60 Fälle. Zunahmen um je rund 35 Prozent gab es außerdem bei einfachem und schwerem Diebstahl. Den Anstieg führte Schurz zum Teil auf die "Beschaffungskriminalität" der Drogenabhängigen zurück. Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle verringerte sich dagegen von acht auf drei. Bürgermeister Markus Günther führte das auch auf die Mentalität des ländlichen Raums zurück. "Man kennt sich untereinander, unsere Bürger zeigen Zivilcourage." Die Zahl der Körperverletzungen blieb konstant bei 55 Straftaten, der Trend bei gravierenderen Gewaltdelikten zeigt dagegen deutlich nach unten (2016: 20; 2017: 9). Kaum Veränderungen gab es bei Betrugsfällen, der Straßenkriminalität und Sachbeschädigungen. Abschließend dankte Bürgermeister Günther dem Leiter des Polizeipostens für seinen Vortrag und lobte Schurz sowie dessen Team für ihre Arbeit.

