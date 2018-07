Die Ausstellung "3 x Kunst" wurde am Freitag in der Walldürner Galerie "Fürwahr" mit Werken von Maria Kreuzer, Richard Lang und Josef Speth eröffnet. Die Ausstellung ist bis 5. Oktober zu sehen. Foto: Maria Gehrig

Von Maria Gehrig

Walldürn. Ein in feurigem Rot gehaltenes Bild, daneben zwei aus Draht und Papier geformte Kopfobjekte, nicht weit davon entfernt Skulpturen aus Holz und Metall: Kunst kennt keine Grenzen. Das strahlt die bis dato einzigartige Ausstellung "3 x Kunst" in der Wallürner Galerie "Fürwahr" aus. Sowohl die verschiedenen Kunstformen als auch die Herkunft der Künstler, die im Badischen und Bayerischen beheimatet sind, zeigen eine im Odenwald in dieser Form bisher noch nicht da gewesene Symbiose kreativer Schaffenskraft.

Drei völlig unterschiedliche Richtungen vereinen sich auf den drei Ebenen der Galerie. Sie war bei der Vernissage "der" Anziehungspunkt für beinahe unzählige Kunstfreunde, die sich für die Malerei von Maria Kreuzer (Amorbach), die Skulpturen von Josef Speth (Schneeberg) und vor allem für die Kreationen des bekannten Walldürner Modisten Richard Lang interessieren. Und so war die Damenwelt an diesem Abend stilvoll "herausgeputzt" und fein "behütet".

Der gelernte "Putzmacher" Lang, der sich mit seinen Schöpfungen auf eine völlig andere Ebene - die des Künstlers - begibt, setzt der Ausstellung förmlich die Krone auf. Auch im Alter zeigt er noch immer Lust auf Neues und beweist seine Phantasie für Ungewöhnliches.

Das brachte auch die Kunstreferentin des Landkreises Miltenberg, Juliana Fleischmann, in ihrer Einführung zum Ausdruck. Die gezeigten Objekte Langs aus Gips, Papier und Draht seien "vielleicht etwas extravaganter" als seine Hüte. "Vom künstlerischen Hut zum vom Hut inspirierten Kunstwerk", so präsentiere Richard Lang sein Kunsthandwerk in der Galerie "Fürwahr". Klare Strukturen könnten zunächst einen strengen Eindruck vermitteln, doch ein weiterer Blick eröffne die Bewegung im Objekt.

Die Malerin Maria Kreuzer, die 38 Jahre lang eine Galerie in Amorbach führte, gilt ob ihrer freundschaftlichen Verbindung zu Richard Lang als Initiatorin von "3 x Kunst". Seit 1964 in Amorbach beheimatet, habe sie als Künstlerin und Galeristin für den Landkreis Miltenberg "große Arbeit" geleistet. Maria Kreuzer, die in der gegenstandslosen Malerei zuhause ist, bevorzuge intensive Farben, mal bedrohlich dunkel, mal freundlich hell.

Josef Speth, der bereits zusammen mit Maria Kreuzer gemeinsame Ausstellungen eröffnen konnte, legt in seinen Skulpturen das Augenmerk auf den Menschen. Dieser wird in den verschiedensten Positionen, Formen und Größen gestaltet. Die künstlerische Bildung junger Menschen läge ihm am Herzen. Seine Skulpturen böten sich dem Betrachter auf eine unaufdringliche Art und Weise an, sagte Juliana Fleischmann.

Die in sich sehr individuell präsentierten Kunstformen wirkten gemeinsam sehr harmonisch. Deshalb sollte nicht nur das einzelne Objekt ins Auge gefasst werden, "sondern auch und besonders die Gemeinsamkeit der Werke, die Wirkung, die sie ausüben".

Galerist Martin Knörzer freute sich, dass Kunstschaffende bereits seit sechs Jahren in seinen Räumen in der Hauptstraße ihre Werke präsentieren können. Er hieß die drei Künstler willkommen und dankte Maria Stolz-Günther für ihr Engagement bei den Vorarbeiten zur Ausstellung.

Im Namen der Stadt und des Bürgermeisters Markus Günther überbrachte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy Grüße. Der Stadtoberverwaltungsrat war angetan vom "ganz besonders großen Rahmen" der Ausstellungseröffnung und dem Zuspruch seitens der Kunstinteressierten.

Landrat Dr. Achim Brötel, der zugleich im Namen seines Miltenberger Kollegen Jens Marco Scherf sprach, betonte, dass die grenzüberschreitende Kulturregion Odenwald "unglaublich viel zu bieten" habe. Die drei völlig unterschiedlichen künstlerischen Grundpositionen machten den ganz besonderen Reiz der Ausstellung "3 x Kunst" aus.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem Rundgang und zu Gesprächen. Wem es an diesem bisher heißesten Tag des Jahres in der Galerie zu warm wurde, suchte sich ein Plätzchen zur Unterhaltung im Freien rund um das Alte Rathaus.

Info: Die Ausstellung in der Galerie "Fürwahr" ist bis 5. Oktober sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An Werk- und Geschäftstagen wenden sich Interessenten an den Bücherladen am Alten Rathaus oder an das Hutatelier Lang.