Walldürn. (jam) Um eine Attraktion reicher ist das Freibad dank des Vereins der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder sowie der Krabbelgruppe: Die neue Rutsche für etwas mehr als 18.000 Euro hat der Bäderverein finanziert, 5000 Euro steuerte die Krabbelgruppe als Spende bei.

"Mit diesem Angebot", so Vereinsvorsitzender Helmut Kubin, "wollen wir die Altersgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen ins Freibad locken." Bei der Einweihung dankte auch Bürgermeister Markus Günther allen, die sich finanziell oder mit Manpower eingebracht haben, um diesen lang gehegten Wunsch von Kindern und dem Bäderverein zu erfüllen. Kubin zufolge hat die Stadt das Fundament bezahlt, die Arbeiten übernahm die Firma Link. "Der Gemeinderat hat unser Vorhaben stets wohlwollend begleitet", dankte Kubin.

Um auch die Zwölf- bis 18-Jährigen ins Freibad zu locken, will der Bäderverein als nächstes Ziel freies WLAN auf dem gesamten Freibadareal anbieten. Die Verbindung werde zwar keine Spitzengeschwindigkeiten erreichen, weil es keine Glasfaserleitungen gebe. Dafür könnte es - falls alles wie geplant klappt - bereits in 14 Tagen so weit sein.