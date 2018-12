Walldürn. (adb) Mit einer ganz besonderen Überraschung bewies die Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff" Walldürn bei der Eröffnungssitzung der FG "Hettemer Fregger" am Samstag ihre Solidarität mit der 17-jährigen Luisa, die dringend auf einen Stammzellenspender wartet: Aus dem Verkauf von Glühwein am Prinzeneinzug in Walldürn spendeten die Aktiven 500 Euro. Besonders erfreut zeigte sich Luisas Vater, der gerührt den Scheck entgegennahm und seinen herzlichen Dank aussprach.