Die Bauarbeiten am neuen Gerolzahner Bürger- und Feuerwehrgerätehaus gehen in die Endphase. Etwa 30 freiwillige Helfer arbeiten fleißig an der Fertigstellung. Bis zur Einweihung im Frühjahr 2019 stehen noch der restliche Innenausbau und die Möblierung an. Foto: Maria Gehrig