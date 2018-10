Walldürn. (Sti.) Ein Großbrand nach einer Fettexplosion, ein Verkehrsunfall mit fünf Verletzten sowie zahlreiche Arbeitsunfälle mit abgetrennten Fingern, mit verätztem Arm und Gesichtern, mit Stromschlag und mit durchbohrtem Oberschenkel - bei der ganztägigen Übung des DRK Walldürn mussten die Helfer ihr volles Leistungsspektrum abrufen, um sich in allen 16 Einsatzszenarien bestens auf den Ernstfall vorzubereiten.

60 DRK-Einsatzkräfte, darunter auch einige aus Kirchzell, dem Elztal und Mosbach, sowie rund 20 Walldürner Feuerwehrleute eilten am Samstag von einem Einsatz zum nächsten. Dabei griffen sie auf ihren gesamten Fuhrpark mit neun DRK- und fünf Feuerwehrfahrzeugen zurück. Die Gesamtleitung oblag Maikel Hartmann, der für die 16 Rettungsszenarien zusammen mit DRK-Schriftführer Fabian Berger und dem stellvertretenden Bereitschaftsleiter Robin Rusnak verantwortlich zeichnete.

Ausgehend von der Nibelungenhalle als Leitzentrale mit Feuerwache und Notkrankenhaus, meisterten die Einsatzkräfte sämtliche schwierigen Situationen und lernten dabei, ihr Adrenalin trotz Stress zu begrenzen und harmonisch zusammenzuarbeiten.

> Großbrand in St. Kilian: Höhepunkt der Übung war ein simulierter Großbrand im Bereich des Jugendheims St. Kilian, der eine Evakuierung zur Folge hatte. In der Küche im zweiten Obergeschoss war gemäß dem Szenario eine Fritteuse in Brand geraten, beim Löschversuch mit Wasser kam es zu einer Fettexplosion. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen in der Küche. Rauch versperrte den ersten Rettungsweg, die Kinder mussten sich auf den Balkon auf der Rückseite des Gebäudes retten. Schließlich breitete sich der Brand in das Treppenhaus aus, so dass sich dort weitere gestürzte Personen aufhielten, die das Gebäude nicht ohne fremde Hilfe verlassen konnten.

Mit Drehleiter und Atemschutz rettete die Feuerwehr am Samstag zunächst die sieben vermissten und eingeschlossenen Kinder, die Erstversorgung in Hof und Turnhalle übernahm dann das DRK. Anschließend wurden die Verletzten zur Weiterbehandlung in die Nibelungenhalle transportiert.

Bei einem simulierten Verkehrsunfall auf der Panzerstraße zeigten Feuerwehr und DRK, wie harmonisch sie zusammenarbeiten, um Leben zu retten.

> Verkehrsunfall auf Panzerstraße: Beim zweiten Großeinsatz ging es um einen Verkehrsunfall auf der Panzerstraße, bei dem Feuerwehr und DRK fünf verletzte Personen bergen und erstversorgen mussten. Je nach Priorität transportierten die Einsatzkräfte dann die Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in die Nibelungenhalle.

Die weiteren Einsatzorte und Szenarien waren wie folgt.

> Firma Friedrich: Eine Person rutscht beim Treppenlaufen ab und erleidet eine Kopfwunde, die versorgt werden muss.

> Firma Joseph Kreis: Ein Arbeiter schneidet ein Blech zurecht, gerät dabei in die Maschine und trennt sich die Finger der rechten Hand ab. Bis zum Eintreffen des Arztes muss die Wunde versorgt werden.

> Firma Miko: Ein Wagenheber rutscht weg und klemmt einen Arbeiter unter einem Auto ein. Nachdem die Feuerwehr die Person befreit hat, versorgt das DRK den Verletzten medizinisch.

> Hochwasserbehälter in der Hornbacher Straße: Nach einem Defekt der Absauganlage des Aggregats sammelt sich Kohlenmonoxid im Raum, zwei Mitarbeiter werden verletzt und verlieren ihr Bewusstsein.

> Firma Inox Color: Ein Gegenstand fällt in ein Becken mit Flusssäure, die einen Mitarbeiter daraufhin am Arm verletzt. Dieser hat daraufhin mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

> Schuhfachgeschäft "Schuhmüller": Einem Kunden wird übel und schwindlig, er zeigt eine linksseitige Schwäche, einen hängenden linken Mundwinkel und eine verwaschene Sprache.

> B&G-Autoteam: Ein Mechaniker erhält beim Griff in einen Motorraum einen Stromschlag - vermutlich ausgelöst durch einen Marderschaden. Er erleidet eine Eintrittswunde am rechten Zeigefinger und eine Austrittswunde am linken Bein oberhalb des Schuhs und klagt fortan über ein leichtes Stolpern vom Herzen, Schwindel und Schmerzen im Bereich der Wunden.

> ZG Raiffeisen: Der Arm eines Mitarbeiters verfängt sich bei Wartungsarbeiten am Förderband und wird dabei abgeledert.

> Central-Apotheke und Bäckerei Leiblein: Jeweils einem Kunden wird übel, er kollabiert im Verkaufsbereich.

> Grundschule Walldürn: Bei der Kontrolle der Heizung wird eine Person leblos aufgefunden, reanimiert und mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr aus dem Obergeschoss geborgen.

> Haus der Familie Rusnak: Bei Reparaturen am Dachkandel stürzt eine Person von der Leiter auf eine Metallstange, die sich durch den Oberschenkel bohrt.

> Volksbank: Ein Kunde, der bei der Lotterie 100.000 Euro gewonnen hat, hyperventiliert.

> Firma Braun: Beim Transport von Schwefelsäure entweicht Flüssigkeit, zwei Mitarbeiter erleiden im Gesicht eine Verätzung.

Für die Verpflegung der Einsatzkräfte sorgte Markus Huber, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, mit seinem eingespielten Helferstab. Die ganztägige Übung endete mit einer Abschlussbesprechung aller Beteiligten, bei der die Verantwortlichen ein positives Fazit zogen.