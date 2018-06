Von Andreas Hanel

Walldürn. Es kracht und knirscht, der Boden vibriert und kleine Staubwolken wirbeln in die Luft - verantwortlich dafür ist ein Bagger, der die Zuschauertribüne am Walldürner Sportgelände Süd in kleine Schuttreste zerkleinert. Seit gestern laufen dort die Abrissarbeiten, in eineinhalb Wochen soll von der Tribüne nichts mehr zu sehen sein.

Der 26 Tonnen schwere Bagger erinnert an einen Tyrannosaurus Rex, wenn er sich mit dem maulähnlichen Pulverisierer, den er vorne an seinem Arm trägt, durch den Beton und den Stahl der Tribüne frisst. Um gegen die Baukonstruktion anzukommen, bedarf es einiges an Kraft - und die liefert die Hydraulik des Baggers: Mit über 100 Tonnen "Beißkraft" packt das Maul am Bagger zu.

Doch der Pulverisierer ist groß und unhandlich. Für Stellen, an denen er nicht hinkommt, installieren die Bauarbeiter der Firma Leis einen überdimensionalen Meißelhammer, der nicht weniger Schaden am Bauwerk anrichtet. So sehr, dass der Baggerfahrer sich - mehr im Spaß - um das benachbarte Sportheim Sorgen macht: "Nicht dass dort noch die Bilder von den Wänden fallen!"

Bei solch einer schweren Arbeit und den heißen Temperaturen kann man auch mal ins Schwitzen kommen. Doch dieses Problem kennt der Baggerfahrer nicht, seine Führerkabine ist nämlich klimatisiert. Sollte es seinem Kollegen am Boden zu heiß werden, könnte dieser sich selbst mit dem kühlen Nass aus dem Wasserschlauch, den er in den Händen hält, Abhilfe verschaffen. Doch eigentlich zielt er mit dem Wasserstrahl auf die Stelle der Tribüne, die gerade vom Pulverisierer zerkleinert wird, um so eine übermäßige Staubentwicklung zu verhindern.

In eineinhalb Wochen sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird die Zuschauertribüne samt der unter ihr liegenden Räumlichkeiten, der Bodenplatte und des Fundaments Geschichte sein. Doch an ihrer statt soll Neues entstehen: Im Anschluss an den Abriss werde die Firma Link mit der Errichtung der Bodenplatte für das neue Gebäude anfangen, teilte Jürgen Mellinger, Vorsitzender der Eintracht 93, gegenüber der RNZ mit.

In diesem sollen dann moderne Toiletten und zeitgemäße Umkleiden für die Sportler sowie eine Küche und eine Sauna ihren Platz finden. Die Bauphase dafür werde sich allerdings voraussichtlich bis ins Jahr 2019 hineinziehen. Den Neubau will man - so weit wie möglich - in Eigeninitiative stemmen. Die Eintracht hat für das Vorhaben mit Unterstützung der Gemeinde einen Kredit von 300.000 Euro aufgenommen.

"Das ist ein echtes Generationenprojekt. Aber das, was wir jetzt bauen, muss uns gehören", sagte Mellinger. Ein erster Anfang ist mit dem Abriss gemacht.