Walldürn. (adb) Die Obere Vorstadtstraße ist eine tragende Säule der Walldürner Innenstadt. Allerdings wird sie ab Anfang Juli zwischen Sparkassen-Kreuzung und Keimstraße gesperrt: Dort werden die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Walldürn den Fahrbahnbelag sanieren, während zusätzlich Wasser- und Gasversorgung erneuert sowie die 20-kV-Leitungen verlegt werden. Jene sogenannte "große Lösung" kostet rund 300.000 Euro und soll bis September beendet sein, betont Marc Hägele, technischer Leiter Gas-Wasser der Stadtwerke Walldürn. Die Sanierung der Oberen Vorstadtstraße war zudem Thema im Ausschuss für Technik und Umwelt .

Den Stadtwerken obliegt der Tiefbaubereich inklusive kompletter Erneuerung der 20-kV-Strom-Leitungen für die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas; die Stadtverwaltung erneuert die Straßenoberfläche und übernimmt die optische Gestaltung. "Die große Lösung wurde beschlossen, um die Versorgungssicherheit für die nächsten Jahrzehnte zu gewährleisten und zu vermeiden, dass die neue Straße nach wenigen Jahren wieder aufgebuddelt werden muss", so Hägele.

Theoretisch bestünde jene Gefahr, wenngleich die Leitungen aktuell grundsätzlich noch funktionieren: "Die Kabeltrassen für den Strom wurden im September 1982 verlegt", schildert er. In der jüngeren Vergangenheit hatten die auch aus technischer Sicht überholten und nicht mehr zeitgemäßen Bleimantelkabel mehrfach Fehler verursacht, die weiterhin zu befürchten seien. "Um weitere Probleme und ein erneutes Öffnen der Straßendecke zu vermeiden, ist der Tausch sinnig", begründet Hägele. Ersetzt werden auf einer Länge von 220 Metern die 20kV-Leitungen sowie Kabel von zwei verschiedenen Typen; zusätzlich wird die 1kV-Leitung auf einer Länge von 100 Metern getauscht.

Auch im Bereich der Infrastruktur für Gas und Wasser sei es bereits mehrfach zu Beanstandungen gekommen. "Die vorhandenen Mittel- und Niederdruckleitungen stammen aus dem Jahr 1969 und weisen just im Teilbereich zwischen Sparkasse und Keimstraße mehrere Undichtigkeiten auf", informiert Marc Hägele. Auch die Wasserleitung sei bereits mehr als 35 Jahre in Betrieb und genüge nicht mehr den technischen Erfordernissen. "Dahingehend erneuern wir auch die Versorgungsleitungen, weil im fraglichen Abschnitt weiterhin mit Undichtigkeiten gerechnet werden müsste", gibt der technische Leiter bekannt.

Neu verlegt werden jeweils 135 Meter lange Mittel- und Niederdruckleitungen für Gas sowie die 140 Meter zählende Trinkwasserleitung. "Es ist einfach besser, gleich Nägel mit Köpfen zu machen", erklärt er. Auch Tobias Hagenmeyer als Geschäftsführer der Stadtwerke plädierte von Anfang an für die große Lösung: "Wenn die Stadt in dankenswerter Weise schon so viel Geld in die Hand nimmt, erneuert man sinnigerweise auch gleich die Energieversorgung", konstatiert er und verweist auf den offen gepflegten Dialog mit den Anrainern. "Sie wurden frühzeitig durch Mitarbeiter des technischen Außendienstes über die geplanten Maßnahmen unterrichtet", so Hagenmeyer, der das Projekt als "größte Aktion der Stadtwerke im Betriebsjahr 2021" bezeichnet.

Im Sinne größtmöglicher Bürgerfreundlichkeit beinhaltet sie auch die Verlegung von Glasfaserkabeln in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber BBV Deutschland ("toni"). "Der flächendeckende Ausbau mit Glasfaser wurde berücksichtigt, wird aber über die BBV abgewickelt", erläutert Marc Hägele. So werde der Erstkontakt hier auch weder über die Stadtwerke noch über das Rathaus laufen, sondern direkt über die BBV. "Sie wird mit jedem Anwohner Kontakt aufnehmen, um die nötigen Verträge abzuschließen", betont er und hebt hervor, dass der spätere Aufwand interessierter Bürger um ein Vielfaches größer sei als ein jetziger Vertragsabschluss.

Wenn alles klappt, rollen die Bagger ab 5. Juli. Fertig sein soll dann alles im September – voraussichtlich. "Wir hoffen natürlich auf keine Verzögerungen, können sie aber aufgrund der momentan etwas angespannten Materialliefersituation im Baugewerbe nicht vollständig ausschließen", so Hägele und Hagenmeyer abschließend.

Im Sinne des bestmöglichen Verkehrsflusses werden die Kreuzungen an der Sparkasse und der Keimstraße weiterhin nutzbar sein.