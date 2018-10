Walldürn. (Sti.) Die Berichte des Vorstandes und der Spartenleiter, Grußworte von Bürgermeisterstellvertreter Herbert Kilian und des Sportring- und Fördervereinsvorsitzenden Joachim Mellinger sowie die Anpassung der Mitgliedsbeiträge standen am Samstagabend im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Eintracht ’93 im Clubheim II.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Jürgen Mellinger dankte Herbert Kilian dem 915 Mitglieder zählenden Verein für die geleistete Arbeit, die das Leben in der Stadt bereichere. Das Jahr 2018 stehe für den Verein unter einem besonderen Stern: Die Eintracht feiert ihr 25-jähriges Bestehen, und mit dem Großprojekt "Sanierungsarbeiten am Sportgelände Süd" wurde begonnen. Neben dem finanziellen Engagement stelle die Eigenleistung die Eintracht vor eine große Herausforderung. Kilian hob den Aufstieg der ersten Fußballmannschaft sowie die hervorragenden Ergebnisse der Sportkarateka bei nationalen und internationalen Wettkämpfen heraus, und er lobte die hervorragende Jugendarbeit.

Joachim Mellinger übermittelte die Grüße des Sportrings und des Fördervereins und wünschte der ersten Mannschaft nach ihrem Aufstieg viel Erfolg in der Landesliga.

Vorsitzender Jürgen Mellinger zeigte in seinem Bericht auf, dass die abgelaufene Saison der Fußballer wahrlich meisterhaft gewesen sei, denn nicht nur die erste Mannschaft habe den Aufstieg in die Landesliga feiern können, sondern auch die A- und die B-Jugend seien in der Spielgemeinschaft mit Hainstadt und Hettigenbeuern jeweils Meister gewordne. Dank sagte er den Trainern Michael Hackenberg (Senioren) sowie Thorsten Rütten und Ronny Lein (Jugend).

Mellinger streifte kurz die durchgeführten Veranstaltungen wie Sportfest, Public Viewing bei der WM, Kappenabend und "Ball ohne Namen", ehe er die Bewirtung des Clubheims ansprach, das an sechs Tagen der Woche geöffnet ist und ehrenamtlich betrieben wird. Momentan würden weitere Helfer dringend benötigt. Andernfalls müssten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden.

Bewährt habe sich - sowohl finanziell als auch, was den Zustand des Rasens angeht - der Kauf eines Mähroboters. Aus diesem Grund habe die Stadt die finanziellen Mittel für die Anschaffung eines zweiten Geräts zur Verfügung gestellt, das künftig die beiden Trainingsplätze mähen wird. In diesem Zusammenhang werde die Stadt den ehemaligen "Fortuna-Platz" neu aufbauen, den ehemaligen "Kickers-Platz" neu einsäen, und es werde für die unteren Trainingsplätze eine neue Berieselungsanlage installiert. Mittlerweile seien auch wieder die unteren Flutlichtlichter gangbar gemacht worden, und für das Hauptspielfeld werde man im nächsten Jahr eine Lösung suchen und sicherlich auch finden.

Der vor einem Jahr beschlossene Abriss der Tribüne sei inzwischen erfolgt. Gleichzeitig sei die Sanierung des ehemaligen Fortuna-Clubheimes beschlossen worden, und auch dieses Ziel sei dank des engagierten Wirkens des Vereinsarchitekten Thorsten Rütten und zahlreicher fleißiger Helfer zwischenzeitlich nahezu schon umgesetzt worden. Mit dem Ersatzneubau für die Tribüne habe man noch nicht beginnen können, da die erhofften Förderzusagen noch ausstünden.

Nach einem kurzen Hinweis auf den Festakt "25 Jahre Eintracht" am 14. Oktober um 10.30 Uhr im Clubheim II, dankte der Vorsitzende abschließend allen, die sich für die Eintracht eingesetzt haben.

Dem von Marcel Watzlawek vorgetragenen Bericht der AH war zu entnehmen, dass 37 Trainingseinheiten und zwölf Spiele bzw. Turniere absolviert wurden. Bei den Hallenturnieren des FSV Walldürn und des FSV Hornbach und bei den Ü32-Kreismeisterschaften belegte die AH jeweils den ersten Platz. Ferner führte man gesellige Veranstaltungen durch und leistete Arbeitseinsätze.

Der Bericht der Sportkarate-Abteilung lag schriftlich aus. Die Abteilung sei nach wie vor eine der erfolgreichsten Gruppierungen der Region mit zahlreichen Meistern und Vizemeistern auf Landes- und Bundesebene und bei internationaler Meisterschaften. Die Altersstruktur reicht von vier bis 70 Jahre. An besonderen Aktivitäten wurden erwähnt: eine Dan-Prüfung mit sehr guten Ergebnissen (1. Dan: Michael Hornbach und Jörg Märker; 2. Dan: Norbert Steinbach und Marijo Radan; 3. Dan: Rebecca Niggl) und ein Jugendtag mit ca. 200 Teilnehmern und 140 Gürtelprüfungen.

Dem Bericht des stellvertretenden Jugendleiters Rüdiger Meder war zu entnehmen, dass am Trainingsbetrieb der Jugendabteilung derzeit weit über 200 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Sie werden in elf Mannschaften von 28 Trainern betreut. Die A-Jugend wurde souverän Meister in der Kreisliga, und die B-Jugend wurde Meister in der Landesliga, verzichtete aber auf den Aufstieg und wurde zum wiederholten Male Pokalsieger. Die C-Jugend musste den Abstieg aus der Landesliga in Kauf nehmen.

Der Bericht der aktiven Fußballer wurde vorgetragen vom sportlichen Leitern Mike Hasenstab. Die erste Mannschaft belegte mit 61 Punkten und 63:32 Toren den ersten Platz in der Kreisliga Buchen und stieg in die Landesliga Odenwald auf, während die zweite in der Kreisklasse B auf dem vierten Platz landete. In der laufenden Runde rangiert die erste Mannschaft auf dem 13. Tabellenplatz, die zweite auf dem dritten Platz.

Marius Mechler informierte darüber, dass die Eintracht momentan über acht Schiedsrichter verfügt, die in der vergangenen Runde 137 Spiele leiteten.

Detailliert war der von Michael Gräser vorgetragene Kassenbericht, der zu keinen Beanstandungen Anlass gab, wie Revisor Marcel Watzlawek, der die Kasse mit Manfred Kuhn geprüft hatte, bestätigte. Zum Abschluss beschlossen die Mitglieder die beantragte Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 1. Januar. Somit erhöht sich der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Erwachsenen, für Jugendliche und für Kinder jeweils um fünf Euro.