Reger Andrang herrschte an der Krippe im Pfarrhof, wo der Nikolaus (Gerhard Friedrich) zusammen mit seinem Weihnachtsengel (Michelle Fauser) Geschenke an die Kinder verteilte und für gute Stimmung bei Groß und Klein sorgte. Fotos: Janek Mayer

Walldürn. "Weihnachtszeit ist Kinderzeit", hat Bürgermeister Markus Günther bei der offiziellen Eröffnung vom "Weihnachtszauber an der Basilika" betont. Da passte es gut, dass zahlreiche kleine Besucher schon den Weg zum Nikolaus gefunden hatten: Gerhard Friedrich im imposanten Bischofsgewand mit Stab und Mitra sowie Weihnachtsengel Michelle Fauser waren die Attraktionen schlechthin am gestrigen Abend. Im stimmungsvollen Ambiente des Pfarrhofs verteilten sie eine kleine süße Stärkung an die Jüngsten. Besinnlich wurde es mit dem Auftritt des Kinderchors, der unter der Leitung von Katrin Kirchgeßner die Eröffnung musikalisch bereicherte.

Den Zauber kindlicher Zeit neu zu erleben, nannte Stadtpfarrer Josef Bregula als Ziel eines jeden Weihnachtsmarkts. "Es geht auf Weihnachten zu und wir hetzen nur so durch den Advent", warnte der Pater. Gerade zu dieser Zeit sei es wichtig, sich am Miteinander mit Freunden und Familie zu erfreuen und auch die nicht zu vergessen, die alleine sind.

Hintergrund "Weihnachtszauber"-Programm Samstag, 9. Dezember > 14 bis 22 Uhr: Marktbetrieb mit weihnachtlichen Köstlichkeiten. > 14.30 Uhr: Weihnachtskonzert "Es gibt so wunderweiße Nächte" mit Ann-Kathrin Schneider und der Würzburger Gruppe "Klez’amore" im Pfarrheim. > 15 bis 16 Uhr: Ponyreiten auf dem [+] Lesen Sie mehr "Weihnachtszauber"-Programm Samstag, 9. Dezember > 14 bis 22 Uhr: Marktbetrieb mit weihnachtlichen Köstlichkeiten. > 14.30 Uhr: Weihnachtskonzert "Es gibt so wunderweiße Nächte" mit Ann-Kathrin Schneider und der Würzburger Gruppe "Klez’amore" im Pfarrheim. > 15 bis 16 Uhr: Ponyreiten auf dem Wallfahrtsplatz (witterungsbedingt). > 16 bis 20 Uhr: Elfenbeinmuseum geöffnet. > 16 Uhr: Besuch von Nikolaus und Weihnachtsengel, anschließend weihnachtliche Geschichten an der Krippe im Pfarrhof. > 17 Uhr: Platzkonzert der Odenwälder Trachtenkapelle auf dem Wallfahrtsplatz. > 18.30 Uhr: Vorabendgottesdienst. > 20 bis 21 Uhr: Stimmungsvolle Basilikaführung "Kerzenschein und Lichterglanz". Sonntag, 10. Dezember > 13 bis 19 Uhr: Marktbetrieb mit weihnachtlichen Köstlichkeiten. > 13.30 bis 14.30 Uhr: Platzkonzert der Musikkapelle Altheim auf dem Wallfahrtsplatz. > 14 bis 17 Uhr: "Haus der Bahngeschichte" in der Hauptstraße geöffnet. > 14 Uhr: Weihnachtsaufführung "Sterntaler" der Grundschule im Pfarrheim. > 14.30 bis 16.30 Uhr: Weihnachtsbasteln für Kinder im Pfarrheim. > 14 Uhr: Kaffee und Kuchen im Pfarrheim. > 15 bis 19 Uhr: Elfenbeinmuseum geöffnet. > 15 bis 16 Uhr: Ponyreiten auf dem Wallfahrtsplatz (witterungsbedingt). > 15 Uhr: Adventskonzert der Musikschule Walldürn in der Basilika. > 16 Uhr: Weihnachtliche Geschichten an der Krippe im Pfarrhof. > 16.30 Uhr: Besuch von Nikolaus und Weihnachtsengel.

"Weihnachtsmärkte", so der Bürgermeister, "bringen die Menschen zusammen und sie erinnern uns gemeinsam mit der Botschaft des Weihnachtsfests daran, dass wir alle einander brauchen und aufeinander angewiesen sind." Er könne sich nichts Schöneres vorstellen, als mit Familie und Freunden über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, sich von süßen Gerüchen und weihnachtlichen Klängen auf das Fest der Liebe einstimmen zu lassen und in geselliger Runde einen wärmenden Glühwein zu trinken. Auf eben letzteres hatten sich die Standbetreiber mit ganz besonderen Tassen vorbereitet: "Trinx in Dürn" prangt in großen Lettern auf ihnen - analog zum Motto "Kaaf’s in Dürn" des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam".

Beim Lichterumzug der Kinder um die Basilika ging es dann vorbei an den vielen Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten, Deko-Artikeln, Gehäkeltem, Bastelarbeiten, Weihnachtsbäumen und vielem mehr. Die festlich beleuchteten Pavillons und Weihnachtsmarkthütten laden noch heute und morgen zum Bummeln ein. Verschiedene Glühweinsorten, Feuerzangenbowle und Tee sorgen dafür, dass die Finger warm bleiben. Höhepunkte im weiteren Programm sind die stimmungsvolle Abendführung "Kerzenschein und Lichterglanz" in der Basilika, Platzkonzerte der Odenwälder Trachtenkapelle und der Musikkapelle Altheim, die Weihnachtsaufführung "Sterntaler" der Grundschule sowie das Adventskonzert der Musikschule.

Bei "Es gibt so wunderweiße Nächte" stimmen Ann-Kathrin Schneider und die Würzburger Gruppe "Klez’amore" musikalisch auf die Festzeit ein. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation, Tel. (06282) 67105.