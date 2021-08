Walldürn. (pm) Die Natur und die Faszination Maislabyrinth können Interessierte ab dem heutigen Samstag in Walldürn erleben. Wer durch verschlungene Irrwege streifen und dabei an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte, ist auf dem Aussiedlerhof der Familie Stolz am Madonnenrundweg an der richtigen Adresse.

Im Labyrinth sind Stationen zum diesjährigen Thema "Kartoffeln" zu finden. Wer die Fragen richtig beantwortet, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. "Es winken wieder tolle Preise", verspricht Monika Stolz. Neben dem Eingang stehen an einem kleinen Kartoffelfeld Informationsschilder zum Thema. Auch eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen steht wieder bereit. Eine Anmeldung oder vorherige Registrierung sind nicht erforderlich. Gäste sollten allerdings einen eigenen Stift mitbringen.

Das Maislabyrinth ist ab dem heutigen Samstag bis zum 3. Oktober geöffnet. In den Ferien ist jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet – ab 13. September dann nur noch samstags und sonntags.

Wie gewohnt wird an den Sonntagen Kaffee und Kuchen angeboten. "Ein Grusellabyrinth wird es in diesem Jahr leider keines geben", bedauert Monika Stolz. "Ob das Kürbisfest am 3. Oktober stattfinden kann, muss kurzfristig entschieden werden."

Für Fragen oder Besuche außerhalb der Öffnungszeiten steht die Familie Stolz unter Tel. 06282/939666 oder per E-Mail an stolz-wallduern@t-online.de bereit.