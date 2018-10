Preisgekrönter Besuch beim diesjährigen Walldürner "Nightgroove" am Samstag, 6. Oktober: Elvis-Imitator Andy King bringt den "King of Rock ’n’ Roll" wieder zum Leben.

Walldürn. (ahn) Kleine Kneipenkonzerte mit großer Stimmung, gedämmtes Licht und aufgedrehte Boxen - bald ist es wieder so weit: Zum fünften Mal bietet der "Nightgroove" am Samstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr in Walldürn viel Livemusik mit einem attraktiven Programm. 12 verschiedene Bands werden in der Innenstadt für jeden Musikgeschmack etwas im Gepäck haben: von Partyrock über Salsaklänge bis hin zu Irish-Folk.

"Eine Stadt, eine Nacht und überall Musik", bringt es Bürgermeister Markus Günther, Schirmherr der Veranstaltung, auf den Punkt. "Der ,Nightgroove’ bietet für Jung und Alt ein attraktives und hochkarätiges Liveprogramm." Dieses Programm sieht folgendermaßen aus:

Andy King & The Memphis Riders (Backstube Müssig, Obere Vorstadtstraße 21, 20 bis 1 Uhr): Elvis lebt! Durch seine "Elvis Tribute Show" mit Hits aus den 50er, 60er und 70er Jahren bringt Andy King den "King of Rock ’n’ Roll" wieder zum Leben Er ist zum internationalen Elvis-Star avanciert, der zahlreiche Finalplätze bei internationalen Wettbewerben sowie den Fachmedienpreis "Künstler des Jahres 2017" aufweisen kann.

JustBrill! (Ritter Akropolis, Untere Vorstadtstraße 2, 21 bis 1 Uhr): "Das Gesicht von JustBrill! ist Sängerin Stephanie Brill, die es immer wieder versteht, nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Stimme zu begeistern, sondern auch das Publikum mit ihrer offenen Art mitzureißen", erklärt Dirk Sprungala. Dieser kümmert sich im Hintergrund am Mischpult um Moderation, Technik, Sound und Songauswahl.

Funcoustic (Museum Zeit(T)räume, Untere Vorstadtstraße 45, 21 bis 2 Uhr): Die Akustik-Band war schon vor zwei Jahren beim "Nightgroove" am Start. Ihr Bandname ist Programm, wie Gitarrist und Sänger Ulrich Haßfeld erklärt: "Der Name entstand als Wortkreation aus ,Fun’ für Spaß und ,coustic’, da wir ja rein akustisch spielen." Sie spielen Rock- und Popsongs der letzten 40 Jahre.

Amarank (Zum Burgtörle, Hauptstraße 17, 20 bis 1 Uhr): Die Irish-Folk-Band ist zum ersten Mal zu Gast in Walldürn. "Wir spielen Geige, Mandoline, Gitarren, Bodhran und Cajon, dazu singen wir mehrstimmig" informiert "Hüni", der Frontmann der Band.

Chico Diaz Salsaborrr (Galerie FürWahr, Hauptstraße 26-28, 20 bis 24 Uhr): International profilierte und hervorragende Musiker mit viel Live- und Studioerfahrung spielen in der Salsaband. Passend zur Musik gibt es leckere Longdrinks und das Team der Galerie FührWahr spendet den kompletten Erlös an das Odenwald-Hospiz.

Cover Kidzz (Schlossplatz, 20 bis 24 Uhr): Auf einer Zeitreise "Back to the 70’s" lassen "Cover Kidzz" mit authentischen Outfits das Gefühl von Glam und Glitter neu erleben.

Mark Prang Band (Bingo’s BaBa Lounge, Adolf-Kolping-Straße 11, 20 bis 1 Uhr): Handgemacht und ehrlich - das ist die Musik von Mark Prang. Mit einer erstklassigen Band und seiner ausgeprägten Stimme bringt er den Rock und Blues der Stones, Clapton, aber auch Westernhagen oder BAP auf die Bühne.

Goodies (Cafe Linde, Am Plan 7, 20 bis 1 Uhr): Das Trio aus dem Rhein-Neckar-Kreis widmet sich den besten Pop- und Rocksongs der letzten Jahrzehnte in akustischen Interpretationen.

Overdrive (Gasthof Hirsch, Am Plan 9, 20 bis 1 Uhr): Die Rock- und Partycoverband lässt das Publikum in die Welt der Stromgitarren, der pumpenden Bässe und pulsierenden Grooves eintauchen. Mit Titeln von den 80ern bis heute.

Liquid (Kolpingheim, Untere Vorstadtstraße 5a, 21 bis 2 Uhr): Mit Rocksongs, Balladen und aktuellen Chartbreakern stehen die erfahrenen Musiker seit mehr als 15 Jahren auf regionalen und überregionalen Bühnen.

Grooveties (Rolfs Bistro, Hornbacher Straße 8, 20 bis 1 Uhr): Die Band für Rock und Oldies hat vom Rock ’n’ Roll und Rhythm ’n’ Blues über Southern- und Countryrock bis zu den Reißern der 80er alles im Repertoire.

DJ Schotti (Schlachthof, Würzburger Straße 5, 22 bis 3 Uhr): Partyhits querbeet bis in die frühen Morgenstunden.