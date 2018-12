Von Anthea Fischer

Walldürn. Wer das Muay Thai kennt, weiß, dass dies eine Kampfkunst ist, in der es um viel mehr als nur den reinen Kampf geht: Respekt, eine gute Technik sowie Tradition sind wichtige Bestandteile dieser Sportart. Besonders tolle Kämpfe zeichnen sich daher durch hohes technisches Können, aber auch eine sehr achtungs- und respektvolle Haltung der Kämpfer aus. Genau solche Kämpfe prägten die Amateurweltmeisterschaften in Rom.

Bei diesem großen Wettkampf verbuchten gleich vier Mitglieder der Walldürner "Bushido Dragons" tolle Erfolge für sich: Christin Weimer holte sich mit ihren 31 Jahren bereits zum zweiten Mal zwei Weltmeistertitel. Katharina Frank, 21 Jahre, erkämpfte ebenfalls einen Weltmeistertitel. Der 24-jährige Alexander Marek ergatterte einen Vizeweltmeistertitel. Und der Trainer der drei Genannten, Christian Krämer, erkämpfte sich mit seinen 47 Jahren einen Weltmeistertitel und einen Bronzetitel.

Dabei nahmen sie in verschiedenen Gewichtsklassen und Kategorien (K1 light, K1 Kickboxen, Muay Thai und K1 Veteranen) teil. Was jedoch allen Kämpfen gemeinsam war, war die Zeit im Ring: Ein Kampf wurde jeweils über zwei Runden à zwei Minuten ausgetragen. Doch wer als Laie denkt, dass das eine lächerliche Zeit sei, täuscht sich. "Das sind die längsten zwei Minuten deines Lebens!", meinte Katharina Frank lachend. Aber auch ihr Trainer bestätigte: "Man sollte diese Zeit nicht unterschätzen, deshalb machen wir in der Vorbereitungsphase auch sehr viel Kraft- und Ausdauertraining."

In den intensiven acht Wochen vor dem großen Wettkampf mit fast 1000 Teilnehmern hieß es nicht "Wer schön sein will, muss leiden", sondern "Wer gewinnen will, muss leiden". Denn nahezu täglich wurde geschwitzt, hart trainiert - auch trotz Muskelkater -, auf die Ernährung und den Schlaf geachtet sowie sämtliche Partys mit Alkohol gestrichen. "Es muss ein großer Wille da sein, um in dieser Zeit Hochleistungen zu bringen und diese dann auch im Wettkampf umzusetzen. Allein das verdient schon eine große Anerkennung", betonte Christian Krämer. Umso stolzer sei man als Trainer natürlich dann erst recht, wenn sich die harte Arbeit bezahlt mache und auch noch so herausragende Ergebnisse erzielt werden können wie bei den "Bushido Dragons", die von den neun Titeln, die das deutsche Nationalteam holte, sechs erkämpft haben.

"Natürlich ist man stolz, aber dennoch bleiben wir bodenständig, denn der nächste Gegner wartet schon", betonte Christin Weimer. Katharina Frank unterstützte diese Aussage: "Das Training geht weiter, auch wenn es ein tolles Gefühl ist." Auch das Fazit des Trainers fällt durchweg positiv aus: "Es ist mega, dass das Team so erfolgreich war." "Und auch unabhängig davon, ob man gewinnt oder verliert, ist es im Ring ein klasse Gefühl, wenn man weiß, dass man Deutschland repräsentieren darf", ergänzte Alexander Marek.

Christin "Finchen" Weimer (l.) hat sich gleich zwei Weltmeistertitel erkämpft.

Nervosität sei bei allen im Vorfeld der Kämpfe vorhanden gewesen. "Einen gewissen Pegel an Adrenalin braucht man aber auch, damit man im Ring fokussiert und wach ist", unterstrich Christin Weimer. "Vorher geht man schon ein wenig durch die Hölle, aber sobald es darauf ankommt, zählt nur noch der Kampf", berichtete Alexander Marek über seinen ersten Wettkampf. Katharina Frank schätzte bei der Aufregung vor allem das Mutmachen durch den Trainer beim Bandagieren. Das Beste beim Aufwärmen sei jedoch die unter den Wettkampfteilnehmern heiß begehrte Aufwärmmassage durch den Trainer, so wurde mit einem Augenzwinkern verraten. Christian Krämer betonte: "Auch als routinierter Kämpfer bleibt die Nervosität bestehen, aber man lernt, besser damit umzugehen."

Im Allgemeinen wusste er, der seit einigen Monaten auch Bundestrainer bei der ICO (International Combat Organisation) ist und damit für die Zusammenstellung des Nationalteams verantwortlich war, zu schätzen, dass die Kämpfe sehr respektvoll waren. "Wir können Christian dankbar sein, dass er uns nicht nur lehrt, wie man kämpft, sondern dass er auch viel Wert auf Respekt, Ehre und Loyalität legt", sagte Christin Weimer. Diese Ideale prägten das Training. Es werde aber auch viel gelacht, jedoch werde niemand ausgelacht. "Es herrscht stets ein achtungsvoller Umgang."

Wie lange man trainieren müsse, um an solchen Wettbewerben teilzunehmen, lasse sich nicht pauschal festlegen, da dies von dem Talent, der Person und der Disziplin abhänge, meinte der Trainer der "Bushido Dragons". Zudem sei Muay Thai ein Kampfsport, der durch komplexe Bewegungsabläufe gekennzeichnet sei, weshalb bei vielen Anfängern zunächst die Koordination gefördert werden müsse. "Toll ist an diesem Kampfsport, dass man auch noch relativ spät anfangen und dennoch erfolgreich sein kann. Während viele, die Fußball oder ähnliches spielen, schon damit anfangen, wenn sie gefühlt gerade erst das Laufen gelernt haben, entscheiden sich die meisten erst um das Erwachsenenalter herum für Muay Thai. In Relation dazu können sie noch viel lernen und erreichen", so Alexander Marek.

Dafür sind die Weltmeister unter den "Bushido Dragons" definitiv ein gutes Beispiel. Und für ihre klasse Leistungen haben sie sich neben den Glückwünschen auch das Sightseeing, für das glücklicherweise etwas Zeit blieb, verdient. So besuchten sie bei ihrem Aufenthalt in Rom neben dem Kolosseum auch den Vatikan.

"Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung von unseren Sponsoren: die Spedition von Udo Müller aus Mosbach, das Gartenbauunternehmen von Thomas Henn in Hardheim, Hurtig-Events aus Osterburken sowie die Firma Weiss GmbH aus Buchen", betonte Krämer. Auch bei den zahlreichen kleineren Geldgebern möchten sich die vier Titelträger bedanken. Da der Verband nur einen geringen Teil der Kosten trägt, sind die Hobbysportler bei der Finanzierung selbst gefragt.