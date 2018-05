Walldürn. (Sti) Seit sechs Jahrzehnten besteht eine enge Verbundenheit zwischen den Streitkräften der Garnison Walldürn und der Bevölkerung, seit 15 Jahren ist das Logistikbataillon 461 am Standort Walldürn integriert und fest in der Region verankert. Dieses Doppeljubiläum war nun freudiger Anlass für einen Familientag, bei dem sich die Bundeswehr der interessierten Öffentlichkeit präsentierte.

Zum abwechslungsreichen Rahmenprogramm zählten Geländefahrten zum Standortübungsplatz, Soldatenwettkämpfe, eine umfangreiche Fahrzeugausstellung sowie die Verladevorführung eines Containers. Auch die Kasernenrundfahrt mit der "Bärbelbahn", ein Feldgottesdienst sowie die Kinderbetreuung samt Schminken, Spielen und Tombola erfreuten sich bei den Besuchern großer Beliebtheit.

Nachdem Christoph Werle, Kommandeur des Logistikbataillons 461, das Jubiläumsfest eröffnet hatte, richtete auch der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig ein Wort des Dankes an die Soldaten für ihren Einsatz, aber auch an die Walldürner Bevölkerung für ihre Akzeptanz und Unterstützung. Man lebe in guter Nachbarschaft, und Bundeswehr sowie die Stadt Walldürn seien von Beginn an auf Austausch und stets gute Zusammenarbeit bedacht. Gerig bezeichnete die Bundeswehr als "wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region". Von den Aufträgen und Käufen der Angehörigen der Bundeswehr profitiere die ganze Stadt und auch Region. "Das Logistikbataillon 461 gehört zum Stadtgefüge und kann sehr froh sein, dass der Standort auch nach der Wehrreform im Jahr 2011 erhalten wurde", so Gerig.

Auch auf die Bedeutung der Bundeswehr und ihren Auftrag ging der Bundestagsabgeordnete ein. Deutschlands Stellung in der Welt habe sich seit der Gründung der Bundeswehr vor gut 60 Jahren verändert. "Heute haben wir es mit ganz neuen Krisen, Konflikten und Fronten zu tun", so Gerig. Der internationale Terrorismus sowie "Failing States" (fragile Staaten) würden neue Antworten erfordern. Die Soldaten seien nicht nur Kämpfer, sondern auch Konfliktvermittler und Krisenmanager: "In der Fremde agieren sie als Vertreter unseres Landes - und riskieren dabei oft das eigene Leben." Angesichts dieser Verpflichtungen und Leistungen finde es Gerig sehr bedauerlich, dass die Gesellschaft zum Teil wenig Interesse an der Bundeswehr zeige. Umso mehr freue es den Abgeordneten deshalb, dass die Soldaten des Logistikbataillons 461 in dieser Region schon immer Rückhalt und Anerkennung gefunden hätten.