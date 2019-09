Walldürn. (pol/mare) Nachbarn haben am Samstagnachmittag einer 90-jährigen Frau geholfen, deren Wohnung in der Magister-Hoffius-Straße beinahe in Flammen aufgegangen wäre. Davon berichtet die Polizei.

Die allein im Zweifamilienhaus wohnende ältere Frau hatte gegen 13.15 Uhr wohl Brötchen im eingeschalteten Backofen vergessen, die dann für die starke Rauchentwicklung ursächlich waren. Die Frau alarmierte ihre Nachbarn, als sie dies bemerkte. Und die wiederum verständigten die Feuerwehr.

Die Retter rückten mit 21 Mann und vier Fahrzeugen an. Die Frau wurde vom Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und wegen der eingeatmeten Rauchgase ins Krankenhaus gebracht. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.