Walldürn. (Sti.) "Die Bäcker der Bäckerinnung Buchen können stolz auf ihre Handwerkskunst sein", stellte Innungsobermeister Peter Schlär bei der Herbstversammlung im Café Tobias Leiblein fest - und das trotz "oft unsinniger Gesetzesvorgaben". Die Handwerksbäcker sähen sich, so Schlär, derzeit mehr denn je in der Pflicht, die tägliche Nahversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten. Der Facharbeitermangel mache dies jedoch immer schwieriger.

Er appellierte an die Innungsmitglieder zusammenzuhalten. "Wir können direkt auf Kundenwünsche eingehen. Geschmack, Regionalität sowie Auswahl und Qualität zählen zu unseren großen Stärken", grenzte er das Handwerk von den Discountern ab. Man stelle sich der Öffentlichkeit mit den Brot- und Stollenprüfungen und habe außerdem zusammen mit der Zentralgewerbeschule bei der Lehrlingsbörse in Neckarelz Präsenz gezeigt. Schlär lobte außerdem den Erntedankgottesdienst für die Bäckerinnung, der in Gerichtstetten stattgefunden hatte. Als anstehende Termine nannte Obermeister Peter Schlär die Brotprüfung am 9. und 10. April 2019 sowie den Erntedankgottesdienst am 5. Oktober 2019 in Mudau.

Anschließend überreichte Reiner Jung, der Vorstandsvorsitzende von Bäko-Südwest, Fachverkäuferin Yvonne Böhle vom Ausbildungsbetrieb Theo Slepkowitz in Buchen als Kammersiegerin der Handwerkskammer Mannheim (Note 1,9) sowie der Bäckerin Hanna Fleischmann vom Ausbildungsbetrieb Peter Schlär in Mudau als dritter Kammersiegerin (Note 1,6) jeweils einen Geldpreis aus der Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Nachwuchses im Bäcker- und Konditorenhandwerk.

Bei der Weihnachtsstollenprüfung sind folgende Innungsmitglieder ausgezeichnet worden: Bäckerei Lunkenheimer in Buchen, Bäckerei Breunig in Hainstadt, Bäckerei Schmitt in Limbach, Bäckerei Schlär in Mudau, Bäckerei Münkel in Schloßau sowie Bäckerei Leiblein und Bäckerei Müssig (beide in Walldürn).

Abschließend referierte die Geschäftsführerin des Bäckerinnungsverbands Baden, Ute Sagebiel-Hannich, über das neue Verpackungsgesetz, Mindestlohnüberprüfungen durch den Zoll sowie Weihnachtsgebäck und Fertigverpackungen. Mit einem Vortrag vom Betriebsberater des Innungsverbands, Thomas Backenstos, über das Thema Sortimentsanalyse klang die Versammlung aus.