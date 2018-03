Walldürn. (Sti.) Auch Dank des schönen Wetters gut frequentiert war der unter der Trägerschaft des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam - aktives Stadtmarketing e. V." veranstaltete und in diesem Jahr zum vierten Mal unter dem Motto "Autosonntag - Kaaf’s in Dürn" stehende "Walldürner Frühling" und "Verkaufsoffener Sonntag". Die Besucher konnten wieder die von den Walldürner Autohäusern Golderer, Gramling, Günther, Rüttiger, Trusch und Wild in der Innenstadt rund um die Sparkassen-Filiale Neckartal-Odenwald bzw. am ehemaligen "Alten Post-Eck" präsentierten Autos anschauen und dabei möglicherweise gar ihr Traumauto finden.

In den Bekleidungsfachgeschäften warteten die aktuellen Frühjahrs- und Sommermodekollektionen und in den übrigen Fachgeschäften attraktive österliche Geschenkideen sowie in den Gaststätten der eine oder andere kulinarische Höhepunkt.

Auch das Möbelhaus "Wohnfitz" im Gewerbegebiet "Spangel" sowie das ZG-Raiffeisen-Baucenter in der Buchener Straße hatten am Sonntagnachmittag geöffnet. Viele Gäste lockte in diesem Jahr auch wieder die im Alten Rathaus veranstaltete Osterausstellung an.

Den ganzen Nachmittag über wurden alle Besucher des vierten Walldürner Autosonntags auf das in drei Wochen stattfindende Osterfest durch bunte Ostereier eingestimmt, die durch Zwei "Original-Dürmer-Osterhäsinnen" im gesamten Marktgebiet verteilt wurden.

Einen besonderen Höhepunkt stellte auch das zweite Walldürner "Street-Food-Festival" mit seiner "Gourmetmeile" und den vielfältigen kulinarischen Angeboten auf dem Schlossplatz dar, das den Autosonntag gelungen umrahmte, nachdem es zuvor bereits am Freitag und Samstag stattgefunden hatte. Geboten wurde den Besuchern ein breites Spektrum interessanter und wohlschmeckender "Street-Food"-Genüsse, von "Beef Brisket", "Pulled Pork", Räucherlachs, Wraps, "Moink Balls", "Chili con Carne", "Beeffribs & Spareribs", Holländische Pommes, Burger, "Langos"-Burger über Donuts, Falafel-Wraps, Currywurst, Hotdogs, Süßkartoffelpommes, Antipasti, Erdnuss-Chicken, bis hin zu "Bubble"-Waffeln, amerikanische Pfannkuchen, "Flamm"-Baguettes oder Maultaschen-Kreationen. Für ein vielfältiges Getränkeangebot war ebenfalls gesorgt.

Auf die Kinder warteten in der Adolf-Kolping-Straße auf Höhe der Volksbank interessante, von der Jugendfeuerwehr der Abteilung Walldürn durchgeführte Kinderspiele sowie eine Feuerwehr-Hüpfburg. Die Jugendfeuerwehr machte außerdem mit ihrem Infostand sowie mit der Drehleiter der Wehr Walldürn schon von weitem auf sich aufmerksam.

In der österlich geschmückten Innenstadt waren ferner die Allianz-Vertretung Fabian Berger, Silke Stötzer mit Deko-Artikeln sowie die "Sportbox" mit einem Infostand vertreten.

Gut frequentiert waren den ganzen Nachmittag über die Walldürner Museen "Elfenbeinmuseum", "Haus der Bahngeschichte" und "Dürmer Faschenaachts-Ausstellung" im Reil’schen Haus.

Gegen 17 Uhr fand auf dem Kreuzungsbereich an der Sparkasse die Verlosung des von "Walldürn gemeinsam" und den Walldürner Autohäusern durchgeführten Gewinnspiels statt, bei dem es insgesamt sechs attraktive Preise rund ums Auto zu gewinnen gab. Zuvor mussten alle Teilnehmer des Gewinnspiels Buchstaben, die in den ausgestellten Autos versteckt waren, in die richtige Reihenfolge und so den richtigen Lösungssatz zu Papier bringen.

Die folgenden sechs Gewinner wurden per Losverfahren ermittelt: Lisa Bechtold, Walldürn (Gewinngutschein des Autohauses Günther), Petra Sauerborn, Walldürn (Gewinngutschein des Autohauses Wild), Monika Günter (Gewinngutschein des Autohauses Gramling), Bettina Weidinger, Höpfingen (Gewinngutschein des Autohauses Golderer), Jenny Mairon, Walldürn (Gewinngutschein des Autohauses Rüttiger), Robin Rögner, Mudau (Gewinngutschein des Autohauses Trusch).

Ebenfalls gezogen wurden folgende 15 Gewinner des Gewinnspiels zur Osterausstellung im Walldürner Rathaus: Erna Neckermann, Walldürn (Gutschein der Bäckerei Müssig), Reiner Leiblein, Walldürn (Gutschein des Stofffachgeschäftes Folhoffer), Leonard Dosch, Walldürn, Max Gräser, Walldürn, Magdalena Seitz, Buchen, Dieter Kern, Walldürn, (alle Eintrittskarte ins Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf), Lindsay Jünnemann, Walldürn, Heidi Dollansky, Buchen (beide Saisonkarte für das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf), Heike Kilian, Walldürn (Gutschein Weinfachhandlung Scheurich "La Fleur"), Kirstin Breunig, Walldürn, Angelika Kaiser, Walldürn, Irina Winter, Buchen, F. Becker-Bienmann, Walldürn (alle Gutschein Blumen Kaufmann), Ben Guver, Walldürn (Gutschein Akzent-Hotel Frankenbrunnen Reinhardsachsen), H. Heim, Walldürn (Gutschein Landgasthof "Linde" Gerolzahn).

Für das leibliche Wohl der Besucher war den ganzen Nachmittag über auch bestens gesorgt - sei es in den Gaststätten und Cafés, an den Imbissständen im Innenstadtbereich, bei der Katholischen Frauengemeinschaft Walldürn in dem zur "Café-Stube" umfunktionierten Pfarrheimsaal des Katholischen Gemeindehauses in der Burgstraße oder im Kolpingheim der Kolpingsfamilie Walldürn.