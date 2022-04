Walldürn. (pol/rl) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, geriet am Mittwochabend ein Auto in Brand. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Fahrer war mit weiteren Mitfahrern gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße B47 auf Höhe des Bahnübergangs zwischen Walldürn und Rippberg unterwegs. Als Motor des Wagens Feuer fing, hielt der Fahrer sofort an und alle Insassen verließen das brennende Fahrzeug.

Sie versuchten noch erfolglos, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die verständigte Feuerwehr kam mit sechs Fahrzeugen und 21 Mann zum Brandort und löschten das Fahrzeug.

Alle Insassen blieben unverletzt, der Wagen wurde abgeschleppt. Die B47 war vor Ort zeitweise vollständig gesperrt.