Die Kanäle in der Würzburger Straße sind ausgetauscht. Vor Ort machten sich Vertreter der Verwaltung, der Stadtwerke, der Firma Meny-Bau und des Planungsbüros Walter und Partner ein Bild von dem Beitrag zum Gewässerschutz in Walldürn. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Das ist ein großer Schritt in Richtung Gewässerökologie und Umweltschutz", sagte Bürgermeister Markus Günther anlässlich der Fertigstellung des Kanalaustauschs in der Würzburger Straße. Die Bauarbeiten waren Teil des Großprojekts Untere Vorstadtstraße, im Zuge dessen das Eingangstor in die Innenstadt saniert und aufgehübscht wird.

Arbeiter der Firma Meny-Bau (Mosbach) und die Stadtwerke haben gemeinsam die Kanäle unter der Würzburger Straße gegen größere ausgetauscht, damit Regenwasser aus dem Bereich Untere Vorstadtstraße und Eisenbahnstraße zum Regenüberlaufbecken "RÜB 12" abfließen kann. Dieses befindet sich zwischen den beiden Bahnunterführungen in der Marsbachstraße und soll mit dem neuen Einzugsgebiet voll ausgelastet werden.

Das "RÜB 12" speichert überschüssiges Wasser bei heftigen Niederschlägen zwischen und gibt es bei trockenem Wetter weiter - in diesem Fall an den Marsbach. "Das Vorflutgewässer erfährt dadurch innerhalb des Stadtgebiets eine Verbesserung der Ökologie", betonte Verbandsbauamtsleiter Thomas Withopf.

Weiterer Vorteil der neuen Rohre: Die Stadt spart sich den Bau des ursprünglich geplanten "RÜB 7". Das hat eine computergestützte Berechnung des Kanalnetzes im Einzugsgebiet der Kläranlage ergeben. Das Gesamtsystem Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung sollte damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, um die Gesamtemission in die Gewässer zu minimieren.

Diese Berechnung spart der Stadt nicht nur den Bau eines teuren Regenüberlaufbeckens (ein vergleichbares Projekt in der Seestraße kostete rund 1,8 Millionen Euro), sondern beschert ihr eine Deckenerneuerung auf der gesamten Baustrecke.

Aus finanziellen Gründen hatte die Verwaltung den Kanalaustausch auf zwei Abschnitte aufgesplittet. Der erste, nun fertiggestellte Bauabschnitt beinhaltet die Teilstrecke von der Mündung der Marsbachstraße unter der Kuhne-Brücke hindurch bis nach der Einmündung Dr.-Rudolf-Schick-Straße.

Mit dem zweiten Abschnitt - in der Unteren Vorstadtstraße bis zur Einmündung Eisenbahnstraße - soll es dann im neuen Jahr, vermutlich ab Ende Februar, weitergehen. "Die Förderung ist bereits bestätigt", gab Stadtbauamtsleiter Christian Berlin bekannt.

Die bisherigen Arbeiten waren mit Teil- und Vollsperrungen verbunden und kosteten rund 570.000 Euro, von denen jedoch 80 Prozent gefördert wurden. Inzwischen sind die Fahrstreifen markiert, "das Ergebnis kann sich sehen lassen", bilanzierte Verbandsbauamtsleiter Withopf, der ausdrücklich die Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken, der Firma Meny-Bau, dem Planungsbüro Walter und Partner (Tauberbischofsheim) und der Verkehrsbehörde lobte.