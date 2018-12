Walldürn. (pol/mün) Eine 85 Jahre alte Autofahrerin kam am Dienstagnachmittag in Walldürn von der Fahrbahn ab und fuhr eine 90-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg an. Die Frau war dort gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rollator in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße unterwegs. Sie wurde von dem Audi mehrere Meter mitgeschleift.

Nach Angaben der Polizei wurde die Fußgängerin mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Sicht der Autofahrerin aufgrund teilweise beschlagener Scheiben eingeschränkt war und ihr Wagen deshalb auf den Gehweg geriet.