Walldürn. (pol/rl) Mit schweren Stichverletzungen endete ein Streit in der Flüchtlingsunterkunft in der Alten Amorbacher Straße am Samstagvormittag. Laut Polizeibericht waren zwei afghanische Männer im Alter von 26 und 30 Jahren beteiligt, die zusammen ein Zimmer bewohnten. Sie waren bereits am Freitag in Streit geraten, woraufhin der 30-Jährige die Unterkunft verließ.

Als er am Samstagmorgen in die Unterkunft zurückkam und wieder auf den 26-Jährigen traf, kam es am wieder zum Streit. Zeugen alarmierten daraufhin gegen 11.27 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 30-Jährigen mit schweren Stichverletzungen. Der Verletzte kam umgehend per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihm zufolge habe der 26-jährige Mitbewohner ihn angegriffen. Dieser wurde 30 Minuten später vor der Unterkunft entdeckt und festgenommen.

Nach dem bewilligten Haftbefehl kam der 26-Jährige am Sonntagnachmittag wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.