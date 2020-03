Walldürn. (Sti.) Eine Premiere gab es am Mittwochabend in Walldürn zu feiern: Die Stadt veranstaltete zum ersten Mal im "Haus der offenen Tür" einen Neubürgerempfang, zu dem man alle Einwohner, die im letzten Jahr neu zugezogen waren, eingeladen hatte. Mit dieser Veranstaltung will die Stadt auch in Zukunft eine Plattform bieten, damit Neubürger ihre neue Heimat Walldürn "auf einen Blick" kennenlernen können.

Bei erfrischenden Getränken und Snacks konnten sich die Zugezogenen im persönlichen Gespräch mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Politik und der Vereine über die Angebote der Stadt informieren und Fragen stellen. Den kurzweiligen Abend umrahmte die Combo "Space Heist" der Musikschule.

Bürgermeister Markus Günther begrüßte neben zahlreichen Offiziellen aus der Kommunalpolitik, der Verwaltung und den Vereinen vor allem alle neuen Einwohner Walldürns und hieß sie willkommen.

Dieser Neubürgerempfang sei der erste, wie Günther fortfuhr. Er hoffe, dass dieser Empfang den Beginn einer neuen Tradition darstellen werde, denn die Stadt freue sich über jeden neuen Walldürner, der sich hier zu Hause fühle.

Die Neubürger seien aus unterschiedlichen Gründen nach Walldürn gekommen: Manche, weil sie hier eine neue Arbeit gefunden hätten, andere, weil sie die Liebe hierhergezogen habe, und wiederum andere, weil sie nach langer Abwesenheit wieder in ihre Heimatregion zurückgekehrt seien – manch einer sogar aus dem Ausland. Was aber alle eine, sei, dass sie nun offiziell Walldürner seien.

Walldürn sei nicht nur ein guter Ort, um einen Neustart zu wagen, sondern die Stadt habe auch viel zu bieten, wie z. B. attraktive Einkaufsmöglichkeiten sowie eine gute Anbindung an das Bundesfernstraßennetz und den öffentlichen Nahverkehr. Darüber hinaus gebe es über 120 Vereine, freie Natur und vor allem offene und zugängliche Menschen.

Die Stadt werde stets darum bemüht sein, es allen Zugezogenen bei ihrem Neustart so leicht wie möglich zu machen – dies allerdings nicht ohne Hintergedanken, denn jeder neue Walldürner bringe neue Impulse mit, stärke die Stadt und gebe ihr so eine Perspektive.

Deshalb richtete Günther auch seinen Appell an die Neubürger, sich aktiv in das Stadtgeschehen einzubringen – in den Vereinen, in den Religionsgemeinschaften, in den Elternbeiräten oder auch in den kommunalpolitischen Parteien.

Das Stadtoberhaupt schloss mit den Worten: "Liebe Neubürgerinnen und Neubürger, Sie sehen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sich in unsere Gemeinschaft einzuklinken. Was auch immer Sie an Themen, Talenten und persönlichen Leidenschaften mitbringen – wir freuen uns, dass Sie von nun an ein lebendiger Teil von Walldürn sind. Schön, dass Sie zu uns gehören!"

Danach stellte er mittels einer Power-Point-Präsentation die Stadt Walldürn unter dem Motto "Deheem is halt deheem" in Wort und Bild vor, angefangen vom Rückblick auf die Stadtgeschichte über die die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung bis hin zur heutigen Darstellung Walldürns als Wallfahrts- und Garnisonsstadt.

Zu sehen gab es dabei eindrucksvolle Bilder von touristischen Attraktionen wie vom Römerbad, vom Limes, von der Basilika, vom Odenwälder Freilandmuseum oder von der Nibelungenkaserne. Außerdem wurden weitere Höhepunkte gezeigt wie das Blumen- und Lichterfest, der "Walldürner Nightgroove" oder Veranstaltungen im Rahmen der beiden Städtepartnerschaften mit der französischen Stadt Montereau und der ungarischen Stadt Szentgotthard.

Im Anschluss an den offiziellen Teil bestand für alle Neubürger die Gelegenheit, bei einem Glas Sekt und kleinen Snacks sowie unter der musikalischen Unterhaltung von "Space Heist" persönliche Kontakte zu knüpfen.