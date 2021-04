Waldstetten. (dore) Nach dem Start der drei Genehmigungsverfahren für die fünf geplanten Windkraftanlagen am Kornberg hat auf Nachfrage der RNZ auch der Waldstetter Ortsvorsteher Andreas Schäfer eine Stellungnahme abgegeben.

"Waldstetten ist jetzt schon umzingelt von bald 100 Windkraftanlagen in den angrenzenden Gemarkungen und darüber hinaus. In den letzten drei Jahren sind in Gerichtstetten und Pülfringen weitere dazugekommen und weitere sind dort und in Altheim geplant, alle in der ,modernsten‘ Ausführung, sprich 250 Meter hoch", sagt Schäfer. Darüber könne keiner in Waldstetten frohlocken. "Die geplanten fünf Windkraftanlagen auf dem Kornberg überschreiten die Belastungsgrenze für unsere Bürger massiv. Mit 730 Metern Abstand erscheint ein 250-Meter-Turm wie vor der Haustüre", meint der Ortsvorsteher.

In Bayern müsste dieses Windrad 2500 Meter weg sein, so Schäfer. In unserem "Musterländle" seien wir in Nord-Nordbaden wohl Menschen "geringerer Wertigkeit". Das müsse man tun wegen der Klimaerwärmung, werde gesagt. "Falsch. Der deutsche Beitrag an der Klimaerwärmung ist weltweit gesehen unbedeutend und liegt im Promillebereich. Dafür sollen wir mehrere Hektar Wald opfern und es wird in der Regel kaum ein Baum neu gepflanzt. Es wird nur mit Ökopunkten gefuggert", prangert Schäfer an. Es freue sich hauptsächlich der Projektierer, der Erbauer.

Und wenn man dann – im ländlichen Raum unvermeidbar – an die Tankstelle fahre, gebe es nochmal eins drauf: Die Spritpreise seien um bis zu 20 Cent pro Liter erhöht worden und eine Füllung Heizöl mache nochmal etwa 300 Euro mehr aus. Das bezahle man für die "hochgelobte" erneuerbare Energie. "Und wenn wir dann noch weiter umzingelt werden und uns das Sich-Wohlfühlen geraubt wird und wenn wir dann nicht mehr beschaulich im Wald spazieren gehen können und wenn unsere Gesundheit angegriffen wird, dann werden wir auch da bezahlen müssen. Diesmal nicht in Euro, sondern mit einem Teil unseres lebenswerten Lebens", meint der Waldstetter Ortsvorsteher.

Er stellt die Frage: "Warum also sollten wir für weitere Windkraftanlagen stimmen?" und sagt: "Als wären wir durch Corona nicht schon genug belastet!!!"

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass die Windkraftanlagen am Kornberg gebaut werden, könne er nicht einschätzen. Eines sei allerdings sicher: "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Waldstetten durch den Bau der Windkraftanlagen drauflegen werden, diese Wahrscheinlichkeit ist bei 100 Prozent."

Schäfer ist der Meinung, dass sich der Bau der Windkraftanlagen durch die Einwände des Flugsportclubs Odenwald Walldürn (FSCO) noch in die Länge ziehen werde. Es sei schon einiges geklärt, aber er denkt, dass vieles noch durch die Behörden geklärt werden müsse.

Ob es Aktionen von Waldstetten gegen das Projekt geben werde, könne er noch nicht beantworten. "Aber ich werde dies im Ortschaftsrat vorbringen. Für mich ergibt sich der wirkungsvollste Protest daraus, dass sich die Bürger umfänglich von allen Seiten informieren und nicht nur dem nachlaufen, der zu seinem Nutzen was verkaufen will", so Schäfer.

Auch beim Ortsvorsteher von Bretzingen, Steffen Berberich, hat die RNZ um eine Stellungnahme gebeten. Berberich wollte sich jedoch nicht öffentlich zum Thema äußern, bevor er Einsicht in die Planungsunterlagen und Anträge zu den Genehmigungsverfahren für den Windpark Kornberg genommen habe.

Von Walldürns Bürgermeister Markus Günther erreichte die RNZ folgende Stellungnahme: "Die Stadt Walldürn und ihr Gemeinderat unterstützen weiterhin alle Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende. Die Beantragung der Genehmigung der fünf Windkraftanlagen am Kornberg ändert nichts an der Haltung der Stadt und des Gemeinderates. Im Laufe des FNP-Verfahrens war von Anfang an die Haltung der Stadt Walldürn, das Vorhaben zu unterstützen, soweit durch den Bau der Anlagen der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb des Verkehrslandeplatzes Walldürn nicht gefährdet ist." Daran habe sich nichts geändert, so Günther. "Durch die Vielzahl sich teilweise widersprechender Gutachten konnten bisher diese Zweifel nicht beseitigt werden." Eine Stellungnahme innerhalb des derzeitigen Verfahrens sei jedoch vonseiten des Gemeinderates noch zu erarbeiten.

Nach Günthers Einschätzung werde die Genehmigungsfähigkeit der Anlagen, soweit alle artenschutz- und naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten seien, ausschließlich von der Einschätzung des Referats Luftverkehr und Luftsicherheit des Regierungspräsidiums Stuttgart abhängen. "Und da habe ich großes Vertrauen, dass dort die Sicherheit der Menschen ausschließlich im Vordergrund steht."