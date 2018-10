Bödigheim. (tra) 2024 soll der Wald rund um Bödigheim neu geordnet sein: Bei der Waldflurneuordnung werden kleine Grundstücke zu größeren zusammengefasst, Wege werden modernisiert, unbeschrankte Bahnübergänge werden abgeschafft, so dass die Westfrankenbahn schneller von Seckach nach Buchen fahren kann, und auch Waldbesitzer sollen ihren Wald effizienter bearbeiten können. Auch die Umwelt und die Tourismusbranche sollen von der Flurneuordnung, die insgesamt rund 3,6 Millionen Euro kosten soll, profitieren.

Mit einem symbolischen Spatenstich am Aussiedlerhof Wittwer im Sechelsee wurde nun mit der Umsetzung der Waldflurneuordnung begonnen: Im ersten Ausbauabschnitt wird die Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim für 535.000 Euro 2,4 Kilometer land- und forstwirtschaftliche Wege an den Aussiedlerhöfen Griecheltern und Sechelsee anlegen und asphaltieren. Zudem werden zwei Ausweichstellen für Begegnungsverkehr gebaut. Im ersten Abschnitt der Flurbereinigung soll auch die Wacholderweide entbuscht werden. Diese Maßnahme wird gesondert ausgeschrieben und von einer Firma für Landschaftsbau umgesetzt.

Der Buchener Bürgermeister Roland Burger fasste die wichtigen Daten und Fakten rund um die Flurbereinigung zusammen: 1800 Hektar, 288 Teilnehmer, 1740 Flurstücke. Von den Gesamtkosten von rund 3 650.000 Euro übernimmt das Land Baden-Württemberg rund 2 740.000 Euro. An Eigenmitteln wird die Stadt Buchen rund 660.000 Euro investieren.

Das Stadtoberhaupt lobte, dass sich Bödigheim mit der Flurneuordnung "auf die Herausforderungen unserer Zeit einlässt". Der Wald, insbesondere der zersplitterte Grundbesitz im Privatwald, der ein modernes Wirtschaften unmöglich mache, stehe ebenso im Vordergrund wie das Anlegen effektiver Wege. Von der Neuordnung profitierten, so Burger, nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Natur und Umwelt sowie die Allgemeinheit.

"Mit der Flurneuordnung haben wir die einmalige Chance, die Gegebenheiten unserer Kulturlandschaft den sich gewandelten Ansprüchen anzupassen", unterstrich der Bürgermeister. "Stillstand, also alles beim Alten zu belassen, wäre Rückschritt." Er betonte jedoch auch, dass es schwierig und höchst anspruchsvoll sei, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aller Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Ohne Kompromisse gehe es nicht.

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih sagte, dass das Ziel der Flurneuordnung sei, die 288 Teilnehmer durch das Verfahren zu begünstigen.

Minister Peter Hauk erläuterte, dass insbesondere auch die Bahn von der Flurneuordnung profitiere: "Einige Bahnübergänge werden wegfallen, so dass die Züge Richtung Buchen mit höherer Geschwindigkeit fahren können." Er unterstrich, dass die Arbeitsabläufe in Landwirtschaft und Waldwirtschaft vom Wegfall der Bahnübergänge nicht behindert werden sollen. "Es muss auch ohne diese Übergänge laufen", so der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz.