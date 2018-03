Mudau. (lm) Obwohl im Medienraum der "Goldenen Olive" nachbestuhlt wurde, reichte der Platz nicht aus. Man ließ die Tür zum Gastraum offen, damit alle Interessierten am Gemeinschaftsvortrag von Heimat- und Verkehrsverein sowie Hegering IV teilhaben konnten.

"Der Wolf ist in aller Munde, kommt er, oder kommt er nicht?" - Ein Thema, das viele beschäftigt und außerordentlich kontrovers diskutiert wird. Das zeigte sich auch in der Aussprache nach dem Vortrag: "Wir waren froh, als er ausgerottet war, und wir brauchen ihn nicht mehr"; "In Rumänien leben wir mit dem Wolf, denn wo er ist, ist der Wildbestand gesund"; "Er tötet aus Lust, nicht aus Hunger". Viele Mythen und Legenden über den Wolf, die Hans Slama im Vortrag angesprochen hatte, wurden bei der Aussprache diskutiert.

Viele Menschen kennen den Wolf ausschließlich als den Bösen aus den Märchen der Kindertage. Tatsächlich hat er sich vor rund 14.000 Jahren entwickelt und ist der Vorfahre unserer Hunde. Er ist respekteinflößend und stark, kann bis zu 80 Kilometer in der Nacht zurücklegen und bis zu 13 Jahre alt werden. Seine Population entwickelt sich rasch.

Vor 150 Jahren war der Wolf nahezu ausgerottet, und er wurde sehr gezielt und durch teilweise grausamste Methoden ausgerottet, wie Hans Slama auch bildlich dokumentierte. Den ersten Wolf in Deutschland hat man wieder im Jahr 2000 entdeckt, 2016 konnte man 46 Wolfsrudel zählen, was etwa 500 Tieren entspricht. Aus der Sicht der Jäger ist die Reduktion des Wildbestands durch den Wolf relativ gering.

Ein Kurzfilm, den Franz Brenneis zusammengestellt hatte und den Hegeringleiter Carsten Schäfer zeigte, brachte die Ansichten der Weidetierhalter in die Öffentlichkeit, die ihre Tiere durch Schutzhunde, persönliche Präsenz und Elektrozäune vor dem Wolf zu schützen versuchen. Allerdings geht es ihnen nicht um ein einzelnes Tier, das der Wolf eventuell wegen seines Hungers reißt, sondern um die so genannte Mehrfachtötung, bei der der Wolf gleich viele Tiere der Herde reißt, da durch ihr Fluchtverhalten sein Beutefangreflex immer wieder aufs Neue ausgelöst wird.

Wie Tobias Kuhlmann vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, der sich mit dem so genanten "Wolfmanagement" beschäftigt, ausführte, sei das Thema äußerst emotional, obwohl in der Region bisher nur drei Tiere tatsächlich von Wölfen gerissen worden seien.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sei die Situation rechtlich besonders, weil man direkt an der Grenze zu Bayern und Hessen liege und alle drei Länder mit der Population des Wolfes anders umgehen.

Das Tier hat in Deutschland den höchstmöglichen Schutzstatus, dürfe also nicht bejagt werden. Allerdings könne ein Tier "entnommen" werden, wenn es nachweislich erhebliche, unverhältnismäßig hohe Schäden anrichtet.

Doch Schäden von Wildtieren werden vom Staat nicht ersetzt. In Baden-Württemberg haben Landesnaturschutzbund, NABU und BUND eine Trägergemeinschaft gebildet, die freiwillig entstandene Schäden ausgleicht. 2016 waren das deutschlandweit 135.140 Euro, für Herdenschutzmaßnahmen wurde im gleichen Zeitraum über eine Million ausgegeben.

Kuhlmann gab außerdem noch Ratschläge zu Verhaltensmaßnahmen, sollte man urplötzlich einem Wolf gegenüberstehen: "Man soll respektvoll mit dem Tier umgehen, nicht wegrennen, sondern stehen bleiben, Krach machen."

Kreisjägermeister Dr. Henner Heitmann sagte: "Kein Jäger hat die Absicht, den Wolf zu bejagen. Das macht uns keinen Spaß." Bauern und Jäger würden, so Heitmann, an einem Strang ziehen und erwarten, dass die Schutzmaßnahmen der Weidetierhalter staatlicherseits ersetzt werden. Außerdem wehrte er sich gegen den Begriff "Wolfsmanagement", denn Wildtiere könne man nicht managen.

Ernst Wagner, der in seiner Heimat Rumänien bereits oft mit dem Wolf konfrontiert worden war, meinte sehr eindringlich: "Vor dem Wolf muss man keine Angst haben, der zweibeinige Wolf ist sehr viel gefährlicher."

Er warnte, ebenso wie Dr. Heitmann, vor einer Hysterie wegen des Wolfs und führte aus, dass der Wildbestand dort, wo der Wolf vorkomme, nachweislich sehr gesund sei. Das Tier habe sehr schlechte Augen, aber einen hervorragenden Geruchssinn und jage hauptsächlich nachts. Eine rege Diskussion schloss sich den Ausführungen der Fachleute an, in der auch deutlich wurde, dass Attacken von Hunden, die der Mensch zu Waffen erzogen hat, im fünfstelligen Bereich höher sind als die von Wölfen, die als menschenscheu eingestuft werden.